طالب يمزق وجه زميله بـ "مشرط" طبي داخل مدرسة في البحيرة

18 حجم الخط

​شهدت إحدى المدارس التابعة لمركز أبو حمص بمحافظة البحيرة واقعة دموية مروعة، حيث تحول فصل دراسي إلى ساحة جريمة قبيل بدء امتحانات المرحلة الإعدادية، إثر قيام طالب بالاعتداء على زميله بسلاح أبيض "مشرط طبي"، مما تسبب له في تشوهات بالغة وجروح غائرة.

50 غرزة وعاهة مستديمة

​وحررت والدة الطالب المجني عليه "مالك" محضرًا رسميًا بالواقعة، كشفت فيه عن حجم المأساة التي تعرض لها ابنها؛ حيث أحدث الاعتداء جروحًا قطعية عميقة في أنحاء متفرقة من وجهه، استلزمت تدخلًا جراحيًا عاجلًا لترميم الوجه بـ 50 غرزة جراحية، مؤكدة أن ابنها أصيب بـ عاهة مستديمة ستلازمه طوال حياته.

​تفاصيل الحادث

​وعن تفاصيل الحادث، أوضحت الأم أن الشرارة الأولى كانت مشادة بسيطة بين الطالبين أسفرت عن خدش بسيط بوجه الطالب المعتدي، وبدلًا من تدخل الحكمة، قام طالب ثالث بتحريض المعتدي قائلًا له: "يعلم عليك؟!"، وهي الجملة التي دفعت الطالب لإحضار "مشرط طبي" وتوجيه ضربات نافذة لوجه "مالك" داخل الفصل وأمام أعين المعنيين والطلاب.

​ تحرك قانوني ومطالب بالمحاسبة

​أكدت الأم تمسكها بالمسار القانوني، مشددة على أنها لن تتنازل عن حق ابنها الذي ضاع مستقبله وشوهت ملامحه في مكان يُفترض أنه للأمان والتربية.

وطالبت وزارة التربية والتعليم والأجهزة الأمنية بالبحيرة بفتح تحقيق عاجل وموسع لمحاسبة الطالب المعتدي، وكشف أوجه القصور والإهمال الإداري الذي سمح بدخول سلاح أبيض إلى داخل حرم المدرسة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.