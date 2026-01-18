الأحد 18 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

طالب يمزق وجه زميله بـ "مشرط" طبي داخل مدرسة في البحيرة

الطفل المصاب
الطفل المصاب
18 حجم الخط

​شهدت إحدى المدارس التابعة لمركز أبو حمص بمحافظة البحيرة واقعة دموية مروعة، حيث تحول فصل دراسي إلى ساحة جريمة قبيل بدء امتحانات المرحلة الإعدادية، إثر قيام طالب بالاعتداء على زميله بسلاح أبيض "مشرط طبي"، مما تسبب له في تشوهات بالغة وجروح غائرة.

50 غرزة وعاهة مستديمة

​وحررت والدة الطالب المجني عليه "مالك" محضرًا رسميًا بالواقعة، كشفت فيه عن حجم المأساة التي تعرض لها ابنها؛ حيث أحدث الاعتداء جروحًا قطعية عميقة في أنحاء متفرقة من وجهه، استلزمت تدخلًا جراحيًا عاجلًا لترميم الوجه بـ 50 غرزة جراحية، مؤكدة أن ابنها أصيب بـ عاهة مستديمة ستلازمه طوال حياته.

​تفاصيل الحادث

​وعن تفاصيل الحادث، أوضحت الأم أن الشرارة الأولى كانت مشادة بسيطة بين الطالبين أسفرت عن خدش بسيط بوجه الطالب المعتدي، وبدلًا من تدخل الحكمة، قام طالب ثالث بتحريض المعتدي قائلًا له: "يعلم عليك؟!"، وهي الجملة التي دفعت الطالب لإحضار "مشرط طبي" وتوجيه ضربات نافذة لوجه "مالك" داخل الفصل وأمام أعين المعنيين والطلاب.

​ تحرك قانوني ومطالب بالمحاسبة

​أكدت الأم تمسكها بالمسار القانوني، مشددة على أنها لن تتنازل عن حق ابنها الذي ضاع مستقبله وشوهت ملامحه في مكان يُفترض أنه للأمان والتربية. 

وطالبت وزارة التربية والتعليم والأجهزة الأمنية بالبحيرة بفتح تحقيق عاجل وموسع لمحاسبة الطالب المعتدي، وكشف أوجه القصور والإهمال الإداري الذي سمح بدخول سلاح أبيض إلى داخل حرم المدرسة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

لمركز أبو حمص وزارة التربية والتعليم الأجهزة الأمنية بالبحيرة ساحة جريمة تشوهات غرزة غرزة وعاهة مستديمة
ads

الأكثر قراءة

موعد مباراة برشلونة وريال سوسيداد في الدوري الإسباني والقناة الناقلة

طلاب الشهادة الإعدادية بالدقهلية: امتحان الجبر والإحصاء صعب (فيديو وصور)

قمة السيسي وترامب أبرزها، 10 معلومات عن منتدى دافوس الاقتصادي 2026

العظمى بالقاهرة 20 والصغرى بكاترين 1 مئوية، درجات الحرارة اليوم في محافظات مصر

حبس سوداني بتهمة التحرش بطفلة سودانية بالطالبية

استعان بـ "شات جي بي تي" للهروب من العقوبة، مفاجآت في تفريغ هاتف المتهم بهتك عرض أطفال دار أيتام

"والدة المتهم اعترفت عليه"، محامي أسرة عروس المنوفية يكشف مفاجآت جديدة في القضية (فيديو)

وكيل الشيوخ: ارتفاع منسوب سطح البحر يهدد بغرق أجزاء من الدلتا وتملح الأراضي

خدمات

المزيد

سعر الخضار اليوم، ارتفاع 9 أصناف منها الفلفل والجزر وانخفاض الخيار والليمون

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع مفاجئ يضرب البرتقال وزيادة المانجو 10 جنيهات رغم الركود

أسعار الذهب اليوم الأحد 18 يناير 2026

سعر السمك اليوم، البلطي يصالح المصريين وارتفاع المكرونة وقشر البياض 10 جنيهات

المزيد

انفوجراف

قبل مواجهة نيجيريا في لقاء تحديد المركز الثالث، مشوار منتخب مصر بأمم أفريقيا 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

قبل استطلاع هلال شعبان، ما المراد برؤية الهلال في الشريعة الإسلامية وبم تثبت

الأزهر: الإسراء والمعراج محطة إيمانية لتفكيك خطاب التطرف وترسيخ قيم السلام والتعايش

من سنة الحبيب، فضل شهر شعبان وأهم الأعمال المستحبة فيه (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية