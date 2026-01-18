الأحد 18 يناير 2026
وكيل التعليم بدمياط: تأكدت من سلامة مظاريف اسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية (صور)

متابعة فجرية لاجراءات
متابعة فجرية لاجراءات تسليم الاسئلة وسط تشديدات امنية
أكد ياسر عمارة وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط متابعته صباح اليوم الأحد متابعة  اعمال تأمين وتسليم مظاريف اسئلة امتحانات الشهادة الاعدادية من المطبعة السرية قبل توزيعها على الادارات التعليمية.


وأشار إلي أن عملية التسليم جرت وسط اجراءات امنية مشددة وبالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان سرية الامتحانات ووصول المظاريف في مواعيدها المحددة دون اي معوقات.

 

التحقق من سلامة المظاريف والاختام

وخلال المتابعة تاكد وكيل الوزارة من سلامة المظاريف واحكام غلقها ومطابقة الاختام للضوابط القانونية والفنية المعمول بها مع التشديد على الالتزام الكامل بالتعليمات المنظمة لاعمال الامتحانات

رسائل مهمة لضمان الانضباط

ووجه وكيل تعليم دمياط بضرورة الالتزام التام بالانضباط داخل منظومة الامتحانات مؤكدا ان تأمين الاسئلة خط احمر لا يقبل اي تهاون مع اهمية توفير الاجواء المناسبة داخل اللجان لضمان هدوء الطلاب اثناء اداء الامتحانات.

غرفة عمليات ومتابعة لحظية

وتاتي هذه المتابعة في اطار خطة متكاملة وضعتها مديرية التربية والتعليم بدمياط لتامين امتحانات الشهادة الاعدادية، حيث تم تفعيل غرفة العمليات المركزية لمتابعة وصول الأسئلة لحظة بلحظة الى جميع مراكز التوزيع واللجان، مع الاستعداد للتدخل الفوري في حال حدوث اي طوارئ.

اشادة بجهود الامن والعاملين بالمطبعة

وفي ختام جولته، اشاد وكيل تعليم دمياط بجهود رجال الامن والعاملين بالمطبعة السرية، مثمنا دورهم في تأمين العملية الامتحانية، مؤكدا ان الهدف الاساسي هو توفير بيئة عادلة وهادئة لكل طالب ليتمكن من اداء امتحاناته في مناخ امن ومنضبط يعكس استقرار المنظومة التعليمية بالمحافظة.

