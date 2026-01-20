التحفظ على كاميرات مراقبة لتحديد هوية "المنقبين" المتهمين بقتل سيدة وسرقة مجوهراتها ببولاق

18 حجم الخط

تحفظت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة، على كاميرات المراقبة الواقعة بمحيط العقار بمنطقة زنين في دائرة قسم شرطة بولاق الدكرور الذي شهد مقتل سيدة وسرقة مصوغاتها الذهبية من قبل “منقبين”، لتحديد هوية الجناة والقبض عليهم.

وأشارت التحريات الأولية، أن المتهمين تنكرا في نقاب وتسللا إلى منزل المجني عليها وتتبعَا خط سيرها لعلمهما بحيازتها مشغولات ذهبية داخل مسكنها، قبل أن يتوجها إلى منزلها وطرقا الباب مدعين أنهما جيران جدد، لتفتح لهما السيدة، ليفاجئاها بالاعتداء عليها وخنقها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، وقيدا ابنتها فور رؤيتها لهما.

وتواصل الأجهزة الأمنية بالجيزة، جهودها لكشف ملابسات الواقعة من خلال فريق بحث يعمل علي جمع التحريات والمعلومات.



وعاينت جهات التحقيق بالجيزة، مسرح جريمة مقتل سيدة داخل شقتها بمنطقة بولاق الدكرور، وتبين من المعاينة الأولية، وجود آثار بعثرة داخل الشقة، واختفاء كمية من المصوغات الذهبية الخاصة بالمجني عليها، فيما عثر عليها جثة هامدة وبها آثار اعتداء وخنق، وجرى نقلها إلى المشرحة تحت تصرف جهات التحقيق.

وأضافت التحريات، أن المتهمين كبلا ابنة المجني عليها داخل الشقة، واستوليا على المشغولات الذهبية، ثم فرا هاربين، فيما تمكنت إحدى الابنتين لاحقًا من الاستغاثة بعد مغادرتهما.

وتحرر محضر الواقعة، وأمرت النيابة بندب الطب الشرعي لتشريح الجثمان وبيان سبب الوفاة بدقة.



