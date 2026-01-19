حبس المتهمين بالاعتداء على مقاول وسرقته بالهرم 4 أيام

18 حجم الخط

قررت نيابة شمال الجيزة حبس متهمين بالاعتداء على مقاول وسرقة ممتلكاته بدائرة قسم شرطة الهرم، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وأوضحت التحقيقات أن المتهمين اعترفا بارتكاب الواقعة وسرقة مبلغ 20 ألف جنيه وسلاح ناري مرخص من المجني عليه، نتيجة خلاف وقع بينهم.

وتلقى قسم شرطة الهرم بلاغًا من المقاول، أفاد فيه تعرضه للاعتداء وسرقة المبلغ والسلاح، وبإجراء التحريات تبين تورط سمسار ومقاول في الواقعة.

وتمكنت أجهزة المباحث من ضبطهما، وتحرير محضر بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.

القبض على سائق ميكروباص بتهمة دهس 5 أشخاص في ناهيا

وعلى جانب آخر، ألقت أجهزة البحث الجنائي بـ مديرية أمن الجيزة القبض على سائق ميكروباص متهم بدهس 5 أشخاص أثناء توقفهم على الطريق الرئيسي بمنطقة ناهيا، أسفل عجلات سيارته.

وأوضحت التحريات أنه بعد ارتكاب الواقعة لاذ السائق بالفرار، وتمكنت قوات الأمن من ضبطه خلال أحد الأكمنة، بينما نُقل المصابون إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وبمواجهته اعترف المتهم بالحادث، موضحًا أن عجلة القيادة اختلت بيده، وأنه فر من مكان الواقعة خوفًا من المساءلة القانونية.

