السيطرة على حريق اندلع داخل شقة سكنية بالقليوبية

تمكنت قوات الحماية المدنية بـ محافظة القليوبية من السيطرة على حريق اندلع داخل شقة سكنية بالطابق الثالث بعقار بمنطقة بهتيم في شبرا الخيمة، وذلك بعد الدفع بـ 3 سيارات إطفاء إلى موقع الحادث، دون وقوع أي خسائر بشرية.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية قد تلقت إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بالطابق الثالث بأحد العقارات في بهتيم.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، حيث جرى محاصرة النيران والسيطرة على الحريق وإخماده بالكامل، ومنع امتداده إلى الشقق أو العقارات المجاورة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت الجهات المعنية التحقيق في الواقعة، حيث قررت انتداب المعمل الجنائي لفحص أسباب الحريق وتحديد حجم الخسائر.

