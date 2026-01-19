الإثنين 19 يناير 2026
السيطرة على حريق اندلع داخل شقة سكنية بالقليوبية

 تمكنت قوات الحماية المدنية بـ محافظة القليوبية من السيطرة على حريق اندلع داخل شقة سكنية بالطابق الثالث بعقار بمنطقة بهتيم في شبرا الخيمة، وذلك بعد الدفع بـ 3 سيارات إطفاء إلى موقع الحادث، دون وقوع أي خسائر بشرية.

شراكة جديدة بين محافظة القليوبية وجامعة بنها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة

وكيل تعليم القليوبية يتابع أعمال تصحيح الشهادة الإعدادية (صور)

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية قد تلقت إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بالطابق الثالث بأحد العقارات في بهتيم.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، حيث جرى محاصرة النيران والسيطرة على الحريق وإخماده بالكامل، ومنع امتداده إلى الشقق أو العقارات المجاورة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت الجهات المعنية التحقيق في الواقعة، حيث قررت انتداب المعمل الجنائي لفحص أسباب الحريق وتحديد حجم الخسائر.

