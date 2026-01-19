الثلاثاء 20 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

التحقيق مع عامل بتهمة الشروع في هتك عرض طفلة بأكتوبر

التعدي علي فتاة
التعدي علي فتاة في الجيزة، فيتو
18 حجم الخط

 تحقق الأجهزة الأمنية بـ مديرية أمن الجيزة مع عامل متهم بمحاولة الاعتداء على طفلة تبلغ من العمر 14 عامًا داخل مسكنها بمدينة 6 أكتوبر، بعد ضبطه فور تلقي بلاغ من أسرة الطفلة.

وأوضحت التحريات أن المتهم استغل تواجد الطفلة بمفردها في شقتها وحاول الاعتداء عليها، إلا أن مقاومتها دفعته للهرب.

وعقب تلقي البلاغ، تمكنت أجهزة الأمن من القبض على المتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وتحرير محضر بالواقعة لتتولى النيابة المختصة التحقيق.

ضبط 10 رجال و7 سيدات متهمين باستغلال الأطفال للتسول

وعلى جانب آخر، كانت  الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة  تمكنت من ضبط 10 رجال و7 سيدات، بينهم 11 لهم معلومات جنائية، لقيامهم باستغلال الأطفال الأحداث في أعمال التسول واستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية، وذلك في نطاق  محافظة الجيزة.

وتم رصد 5 أحداث معرضين للخطر أثناء قيامهم بالتسول وبيع السلع بشكل إلحاحي، وبمواجهتهم اعترفوا بالنشاط الإجرامي المنسوب إليهم.

وتم اتخاذ  الإجراءات القانونية اللازمة، وتسليم المجني عليهم لأهليتهم مع أخذ التعهد بحسن رعايتهم، والتنسيق مع  الجهات المعنية لإيداع من تعذر الوصول لأهليته في إحدى دور الرعاية. 

txt

تجديد حبس مالك شركة ومدير دار رعاية بتهمة هتك عرض أطفال أيتام 45 يومًا

txt

النيابة تأمر بتفريغ كاميرات مراقبة دار أيتام بعد واقعة هتك عرض عدد من الاطفال بمصر الجديدة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بمديرية امن الجيزة بمدينة 6 أكتوبر اكتوبر
ads

الأكثر قراءة

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس غدا الثلاثاء

مسلسلات رمضان 2026، قناة ON تطرح برومو جديدا لـ "علي كلاي" (فيديو)

طقس الغد، أمطار خفيفة على هذه المناطق

كومو يضرب لاتسيو بثلاثية نظيفة في الدوري الإيطالي

في الوقت بدل الضايع، برايتون يخطف تعادلًا مثيرًا أمام بورنموث بالدوري الإنجليزي

حسام حسن يطيح بلاعبين ويمنح الفرصة لثلاثي بيراميدز وثنائي الأهلي

الدوري الإيطالي، كومو يتقدم على لاتسيو بثنائية في الشوط الأول

وفاة مشجع سنغالي بطعنات في المغرب بعد نهائي أمم أفريقيا

خدمات

المزيد

تعرف على سعر كيلو السكر اليوم الإثنين

أسعار الألومنيوم بالبورصات العالمية اليوم

تعرف على سعر السكر اليوم الإثنين

تعرف على سعر الأرز اليوم الإثنين في الأسواق

المزيد

انفوجراف

أسود التيرانجا ثالث منتخب يعلق "نجمتين" في أمم إفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 20 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

احتفالا بمولده، سيرة ابن الفارض وأشعاره

الأوقاف: مؤتمر المهن في الإسلام رسالة مصر للعالم

المزيد
الجريدة الرسمية