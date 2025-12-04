الخميس 04 ديسمبر 2025
إقبال ضعيف من الناخبين بالفيوم في 3 لجان

شهدت لجان  مدرسة المسلة الإعدادية بمدينة الفيوم، ولجنة مدرسة العجميين الثانوية بأبشواي، وهوارة المقطع الابتدائية، إقبالا ضعيفا من الناخبين منذ بداية اليوم وحتى مرور 3 ساعات.

وواصل أفراد الأمن وأطقم التنظيم أعمالهم بكامل الجاهزية لاستقبال أي زيادة محتملة في أعداد الناخبين خلال فترات الظهيرة وما بعد انتهاء أعمال الموظفين.

اعداد الناخبين

يذكر  أن عدد الناخبين المقيدين بلجان الفيوم بلغ  2,223,823 ناخبا، يدلون بأصواتهم أمام   343 لجنة انتخابية فى 284 مركز انتخابى يضمهم 4 لجان عامة بالفيوم، لاختيار 10 مرشحين من بين 68 مرشحا في 4 دوائر انتخابية،  في انتخابات مجلس النواب.

المرشحين في الدوائر الاربع

تم تقسيم محافظة الفيوم إلى 4 دوائر انتخابية، يتنافس فى الدائرة الأولى التى تضم قسم أول وثانى ومركز الفيوم، ومقرها مركز الفيوم 18 مرشحا 11 مستقلا و7 مرشحين من الأحزاب، والدائرة الثانية مقرها مركز إطسا تجرى فيها الإعادة بين 4 مرشحين منهم 2 مستقلين و2 تحالف، والدائرة الثالثة والتى تضم مراكز سنورس وسنهور وطامية، ومقرها مركز طامية، مرحلة إلى يوم 10 و11 ديسمبر ويتنافس فيها 22 مرشحا 15 مستقلا و7 من الأحزاب والدائرة الرابعة وتضم مراكز أبشواى ويوسف الصديق  والشواشنة، ومقرها مركز أبشواي، ويتنافس فيها 6 مرشحين 3 مستقلين و3 من الأحزاب.

بعد وفاة أحد المترشحين، مصير انتخابات مجلس النواب بدائرة إمبابة

انتخابات النواب، غرفة عمليات التنسيقية تتابع التصويت في اليوم الثاني بالدوائر الملغاة

ويبلغ إجمالى المقاعد المخصصة للمحافظة فى الانتخابات 19 مقعدا، منهم 9 فى القائمة و10 مقاعد فردية تم تقسيمهم 3 مقاعد بالدائرة الأولى و2 بالدائرة الثانية و3 بالدائرة الثالثة و2 بالدائرة الرابعة.

