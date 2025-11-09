طريقة عمل الكمونية فى خطوات بسيطة وبمذاق لا يقاوم

18 حجم الخط

طريقة عمل الكمونية، الكمونية من الأكلات الشعبية المشهورة في المطبخ العربي، وتعتبر من الأطباق الدسمة التي تقدم عادة في الولائم أو الأكلات التقليدية، وخصوصا في بلاد مثل مصر والسودان والعراق واليمن وتونس.

و طريقة عمل الكمونية، سهلة وبسيطة، وتختلف طريقة إعدادها من بلد لآخر، لكنها في جميع الحالات تعتمد على اللحم والكبد والبهارات القوية وخاصة الكمون، الذي يمنحها الطعم المميز الذي سميت به.

وتقدم الشيف نوال أحمد، طريقة عمل الكمونية.

مكونات عمل الكمونية:-

نصف كيلو من اللحم البقري المقطع مكعبات صغيرة يمكن استخدام الكبدة أو القلب حسب الرغبة

بصلة كبيرة مفرومة ناعم

4 فصوص ثوم مهروس

2 حبة طماطم مقطعة قطع صغيرة

ملعقة كبيرة من معجون الطماطم (صلصة)

3 ملاعق كبيرة من الكمون المطحون

ملعقة صغيرة من الكزبرة الجافة

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود

نصف ملعقة صغيرة من الشطة اختياري

ملح حسب الرغبة

2 ملعقة كبيرة من الزيت أو السمن البلدي

كوبان من الماء الساخن أو المرق

ورقة لورا وحبة حبهان

طريقة عمل الكمونية

طريقة عمل الكمونية:-

في قدر عميق على النار، ضعي القليل من الزيت أو السمن.

أضيفي اللحم المكعبات وشوحيه حتى يتغير لونه من الأحمر إلى البني.

أضيفي البصلة المفرومة وقلبي حتى تذبل ويصبح لونها ذهبي.

أضيفي الثوم المهروس وقلبيه مع اللحم والبصل حتى تفوح رائحته.

أضيفي الطماطم المفرومة ومعجون الطماطم وقلبي المزيج جيدا.

تبلي بالملح، والكمون، والكزبرة، والفلفل الأسود، والشطة حسب الذوق.

استمري في التقليب حتى تمتزج النكهات وتبدأ الطماطم في الذوبان.

أضيفي الماء أو المرق الساخن إلى القدر حتى يغطي اللحم.

غطي القدر واتركيه على نار هادئة لمدة تتراوح بين 45 إلى 60 دقيقة حتى ينضج اللحم تماما ويصبح الصوص متماسك.

إذا استخدمتِ الكبدة بدل اللحم، اكتفي بمدة تسوية أقل (من 20 إلى 25 دقيقة فقط).

بعد النضج، اتركيها تغلي قليلا بدون غطاء حتى تتسبك وتصبح الصلصة سميكة.

قدمي الكمونية ساخنة في طبق عميق، وزيني الوجه بالقليل من الكزبرة الخضراء المفرومة أو شرائح الفلفل الحار.

تقدم عادة مع أرز أبيض مفلفل أو عيش بلدي.

أو سلطة خضراء أو سلطة طحينة لتوازن النكهة.

ويمكن أيضا تقديمها مع العدس أو الفول السوداني المحمص في المطبخ السوداني.

لنجاح الكمونية، الكمون هو الأساس، لذا لا تقللي منه، فهو يمنح الطبق النكهة المميزة ويقلل من دسامة اللحم.

يمكنك إضافة ملعقة صغيرة من الخل في آخر مرحلة لتقوية الطعم وإزالة أي زفارة.

استخدمي سمن بلدي أو زيت نباتي جيد للحصول على نكهة غنية.

لا تتركيها تجف تماما، يجب أن يكون الصوص متوسط الكثافة.

إذا رغبت في نكهة مدخنة، يمكنك تحمير اللحم قليلا في مقلاة قبل تسويته.

