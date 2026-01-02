الجمعة 02 يناير 2026
من الفلكلور إلى الشعار، من صمم علم الفيوم وسر اختيار السواقي رمزًا لها؟

شعار الفيوم، فيتو
اختار أهل الفيوم السواقي لتكون رمزًا على علم المحافظة التابعة لإقليم شمال الصعيد منذ عام 1960، ومع ذلك، قد لا يتذكر الكثير من أهل الفيوم من صمم هذا الشعار أو المناسبة التي دعت لتصميمه، كما يقتصر معرفة معظمهم بالسواقي على تلك المجموعة التي تضم أربع سواقي في وسط مدينة الفيوم، رغم أن هذا المعلم الفريد لا يوجد في أي مكان آخر بالعالم سوى الفيوم، حتى السواقي المشابهة الموجودة في سوريا تختلف شكلًا ومضمونًا عن سواقي الفيوم.

مصمم شعار الفيوم

وفقًا للخبير السياحي نبيل حنظل، فإن الشعار الحالي لمحافظة الفيوم صممه الفنان حسين حلمي الوزان، مدير الوسائل التعليمية بمديرية التربية والتعليم في الفيوم، وتم تصميم الشعار في بداية تطبيق النظام المحلي في عام 1960، والذي كان يتطلب أن يكون لكل محافظة علم وشعار خاص بها.

سر اختيار السواقي

تم اختيار السواقي كرمز سياحي مميز يعكس خصوصية الفيوم، حيث كان عدد سواقى الفيوم حوالي 200 ساقية تؤدي دورًا رئيسيًا في رفع المياه من الأعماق لري الأراضي الزراعية، وذلك للتعامل مع مشكلة تفاوت مستويات الأرض، ومن بين السواقى، تعد سواقي ميدان قارون في وسط مدينة الفيوم الأشهر على الإطلاق، حيث كانت تؤدي وظيفتها في الري حتى وقت قريب قبل أن تتحول الأراضي الزراعية إلى أبراج وعمارات.

المصري القديم وضع السواقي في مجموعات

عرفت سواقي الفيوم بوجودها في مجموعات تتكون كل واحدة منها من سبع سواقٍ، وكانت تعزف موسيقاها الخاصة التي تتناغم مع الطبيعة المحيطة بها، فتشكل لوحة طبيعية رائعة، وكانت السيمفونية التي تصدرها هذه المجموعات تدمج أصوات خرير المياه، واحتكاك السواقي أثناء دورانها مع تغريد الطيور، وحفيف الأشجار، وأصوات الحياة البرية، لكن مع الأسف، بدأ عدد من هذه المجموعات يختفي تدريجيًا، مما يتركنا نخشى أن نصحو في يوم من الأيام ولا نجد لها أثرًا.

مجموعات السواقي الأشهر

من بين هذه المجموعات كانت مجموعة سواقى هوارة المقطع السبعة، التي تمت إزالتها أثناء إنشاء هويس على بحر يوسف، مما تسبب في تغيير مناسيب المياه وتعذر دوران السواقي، كما كانت هناك مجموعة سواقى الممر السياحي السبعة، التي لا تزال بقاياها قائمة، لكنها توقفت عن الدوران وأصابها الزمن. بالإضافة إلى مجموعة كانت في مدخل طريق أبشواي السياحي وغيرها من المجموعات التي اختفت تدريجيًا.

درة التاج

تُعتبر سواقي الفيوم من أبرز المعالم السياحية في المحافظة، فقد تغنت بها كوكب الشرق أم كلثوم، والفنانة شادية، وصيغت فيها العديد من القصائد، كما تنافست كاميرات السينما والفوتوغرافيا على تصويرها، واختارتها العديد من الصحف والمجلات المصرية والعربية والأجنبية لتكون غلافًا جذابًا لمطبوعاتها، وكانت سواقي الفيوم الوجهة الأولى للرحلات المدرسية من داخل الفيوم والمحافظات المجاورة.

