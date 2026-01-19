التحقيق في إصابة عاملة داخل مصنع لحوم مجمدة في أبو النمرس

18 حجم الخط

تواصل أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة جهودها لكشف ملابسات إصابة عاملة أثناء عملها بمصنع لحوم مجمدة بدائرة مركز أبو النمرس، من خلال فريق بحث يجمع التحريات ويفرغ كاميرات المراقبة للتأكد من وجود شبه جنائية من عدمه.

وأشارت التحريات الأولية إلى أن العاملة تعرضت لإصابات خطيرة أثناء تشغيلها إحدى الماكينات بالمصنع.

وتلقى قسم الطوارئ بـ مديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد وقوع الحادث، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة، وتبين إصابة العاملة أثناء عملها على ماكينة بالمصنع، وتم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

حبس عامل بتهمة التحرش بفتاة 4 أيام على ذمة التحقيقات في العياط

على جانب آخر، أصدرت نيابة الطفل قرارًا بحبس عامل يبلغ من العمر 14 سنة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالتحرش بطالبة أثناء سيرها بأحد شوارع مركز العياط، وكلفت رجال المباحث بجمع التحريات والمعلومات لكشف ملابسات الواقعة، وذلك عقب القبض عليه من قبل رجال المباحث.

وكانت قوات مركز شرطة العياط تلقت بلاغًا من طالبة أفادت فيه بتعرضها للتحرش من قبل شاب أثناء سيرها بالشارع بدائرة المركز.

وبتشكيل فريق بحث تم تحديد هوية المتهم، وتبين أنه عامل، وتم القبض عليه، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

