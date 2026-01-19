لحين سماع الشهود، حبس طالب متهم بالتعدي على مُعلم في أوسيم

18 حجم الخط

قررت النيابة العامة بشمال الجيزة، حبس طالب إعدادي فور انتهاء التحقيقات معه في التهمة الموجه له بالتعدي على مدرس بـ كتر، عقب نشوب مشاجرة بينهما في الامتحان، وقررت استدعاء عدد من شهود العيان لسماع أقوالهم حول الواقعة، وكلفت رجال البحث الجنائي، جمع التحريات والمعلومات لكشف ملابساتها.

وكان قد تلقى رئيس مباحث قسم شرطة أوسيم بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا يفيد بالاعتداء على مُعلم معهد بنين البراجيل بسلاح أبيض، وانتقلت الأجهزة الأمنية على الفور لمحل البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة.

وتبين أنه عقب انتهاء امتحان مادة الهندسة للشهادة الإعدادية بمعهد "بنين البراجيل الإعدادي"، نشبت مشادة كلامية بين طالب يبلغ من العمر 17 عامًا، ومٌعلم رياضيات يبلغ من العمر 40 عامًا.

وتبين أن المشادة بدأت داخل لجنة الامتحان، أثناء قيام المدرس بأعمال المراقبة على الطالب، وتطورت عقب خروجهما من المعهد، حيث أخرج الطالب سلاحًا أبيض "كتر" واعتدى على المدرس، ما أسفر عن إصابته بجروح وخدوش في يده اليمنى.

ونجحت الأجهزة الأمنية في القبض على الطالب المتهم وبحوزته الأداة المستخدمة في الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.



