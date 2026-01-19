ختام فعاليات الرخصة الأفريقية B12 وB13 في بورسعيد

18 حجم الخط

اتحاد الكرة، اختتمت اليوم الإثنين في بورسعيد فعاليات الدورة التدريبية للحصول على الرخصتين B12 وB13، بحضور الدكتور جمال محمد علي مدير إدارة المدربين بالاتحاد المصري لكرة القدم، وإشراف محمد ياسين رئيس منطقة بورسعيد لكرة القدم وجمال نوفل المدير التنفيذي للمنطقة

وشارك في الفعاليات عباس نور الدين المحاضر الرئيسي، كما حاضر بها مجموعة من أبرز المحاضرين في مصر.

50 مدربا يشاركون في دورة الرخصة B

شارك في الدورة 50 مدربًا من بورسعيد، بواقع 25 مدربًا لكل رخصة، واستغرقت أربعة أشهر بإجمالي 193 ساعة مقسمة على "4 كورسات" ما بين عملي ونظري، بالإضافة إلى قانون كرة قدم، تشريح وفسيولوجي، إصابات، علم نفس، إدارة رياضية، تنمية بشرية، إعلام رياضي وتحليل للمباريات.

المدربين المشاركين في الدوري التدريبية ببور سعيد، فيتو

تحديد الحد الأدنى من الرخص التدريبية المعتمدة

وفي وقت سابق، أعلن اتحاد الكرة تحديد الحد الأدنى من الرخص التدريبية المعتمدة للمشاركة في المباريات وفقًا للقواعد العامة للقيد بالموسم الرياضي 2025/2026، وذلك تماشيًا مع لوائح الاتحادين الدولي والأفريقي لكرة القدم، الخاصة بالتأهيل الفني والإداري.

ونص البند (4.5) على عدم جواز تواجد المدير الفني أو المدربين المساعدين في المنطقة الفنية أثناء المباريات، إلا بعد الحصول على الرخص التدريبية المطلوبة للمسابقة، أو تصريح مؤقت، إلى جانب بطاقة الاعتماد الصادرة عن الاتحاد المصري لكرة القدم.

