الإثنين 19 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

ختام فعاليات الرخصة الأفريقية B12 وB13 في بورسعيد

صورة جماعية في ختام
صورة جماعية في ختام الدوري التدريبية للرخصة B، فيتو
18 حجم الخط

اتحاد الكرة، اختتمت اليوم الإثنين في بورسعيد فعاليات الدورة التدريبية للحصول على الرخصتين B12 وB13، بحضور الدكتور جمال محمد علي مدير إدارة المدربين بالاتحاد المصري لكرة القدم، وإشراف محمد ياسين رئيس منطقة بورسعيد لكرة القدم وجمال نوفل المدير التنفيذي للمنطقة 

وشارك في الفعاليات عباس نور الدين المحاضر الرئيسي، كما حاضر بها مجموعة من أبرز المحاضرين في مصر.

50 مدربا يشاركون في دورة الرخصة B

شارك في الدورة 50 مدربًا من بورسعيد، بواقع 25 مدربًا لكل رخصة، واستغرقت أربعة أشهر بإجمالي 193 ساعة مقسمة على "4 كورسات" ما بين عملي ونظري، بالإضافة إلى قانون كرة قدم، تشريح وفسيولوجي، إصابات، علم نفس، إدارة رياضية، تنمية بشرية، إعلام رياضي وتحليل للمباريات.

المدربين المشاركين في الدوري التدريبية ببور سعيد، فيتو
المدربين المشاركين في الدوري التدريبية ببور سعيد، فيتو

تحديد الحد الأدنى من الرخص التدريبية المعتمدة

وفي وقت سابق، أعلن اتحاد الكرة تحديد الحد الأدنى من الرخص التدريبية المعتمدة للمشاركة في المباريات وفقًا للقواعد العامة للقيد بالموسم الرياضي 2025/2026، وذلك تماشيًا مع لوائح الاتحادين الدولي والأفريقي لكرة القدم، الخاصة بالتأهيل الفني والإداري.

ونص البند (4.5) على عدم جواز تواجد المدير الفني أو المدربين المساعدين في المنطقة الفنية أثناء المباريات، إلا بعد الحصول على الرخص التدريبية المطلوبة للمسابقة، أو تصريح مؤقت، إلى جانب بطاقة الاعتماد الصادرة عن الاتحاد المصري لكرة القدم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اتحاد الكرة فعاليات الدورة التدريبية للحصول على الرخصتين B12 و B13 منطقة بورسعيد لكرة القدم الرخص التدريبية الاتحاد المصري لكرة القدم

مواد متعلقة

بعد إسبانيا، اتحاد الكرة يعلن عن ودية ثانية لمنتخب مصر أمام نظيره السعودي

اتحاد الكرة يعلن موعد فترة القيد الثانية للكرة النسائية والصالات

كم يحصل اتحاد الكرة بعد تأهل منتخب مصر إلى ربع نهائي أمم أفريقيا 2025؟

اتحاد الكرة يتفق مع الكاف على دورات تدريبية لتطوير مدربي الصعيد
ads

الأكثر قراءة

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس غدا الثلاثاء

الدوري الإيطالي، كومو يتقدم على لاتسيو بثنائية في الشوط الأول

مسلسلات رمضان 2026، قناة ON تطرح برومو جديدا لـ "علي كلاي" (فيديو)

طقس الغد، أمطار خفيفة على هذه المناطق

انتحار شاب بحبتي غلة في الوادي الجديد

ضبط 3 أشخاص بالإسماعيلية استولوا على مستندات من الشهر العقاري

رئيس شركة مياه بني سويف تتابع أعمال تجديد محطة صرف ننا بإهناسيا

وفاة مشجع سنغالي بطعنات في المغرب بعد نهائي أمم أفريقيا

خدمات

المزيد

تعرف على سعر كيلو السكر اليوم الإثنين

أسعار الألومنيوم بالبورصات العالمية اليوم

تعرف على سعر السكر اليوم الإثنين

تعرف على سعر الأرز اليوم الإثنين في الأسواق

المزيد

انفوجراف

أسود التيرانجا ثالث منتخب يعلق "نجمتين" في أمم إفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

احتفالا بمولده، سيرة ابن الفارض وأشعاره

الأوقاف: مؤتمر المهن في الإسلام رسالة مصر للعالم

ما حكم استعمال الموظف معلومات الشركة في المصلحة الخاصة؟ المفتي يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية