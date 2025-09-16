الثلاثاء 16 سبتمبر 2025
اتحاد الكرة يعلن انطلاق الدورة التدريبية للرخصتين B12 وB13 ببورسعيد

فعاليات رخص التدريب
فعاليات رخص التدريب بمنطقة بورسعيد، فيتو

اتحاد الكرة، بمشاركة 50 مدربا من منطقة بور سعيد لكرة القدم، انطلقت الدورة التدريبية للحصول على الرخصتين B12 وB13 بحضور الدكتور جمال محمد علي مدير إدارة المدربين بالاتحاد المصري لكرة القدم، ومحمد ياسين المدير التنفيذي لمنطقه بور سعيد، وعباس نور الدين.

25 مدربا لكل رخصة

وتقام الدورة ببور سعيد بواقع ٢٥ مدربًا لكل رخصة، وتستغرق أربعة أشهر بإجمالي 193 ساعة مقسمة على 4 "كورسات" ما بين عملي ونظري.

دقيقة حدادا على روح ميمي عبد الرازق

بدأت المراسم بالوقوف دقيقة حدادا على روح المحاضر الدولي ومدرب النادي المصري الدكتور ميمي عبدالرازق.

تهنئة هاني أبو ريدة

وارتدى جميع المدربين قميصا يحمل صورة الراحل، فيما حرص الحاضرون على إرسال تهنئة خاصة للمهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد بمناسبة إعادة انتخابه نائبا أول لرئيس الاتحاد العربي لكرة القدم.

ويشرف على الدورة علاء نبيل المدير الفني ومنسق عام الدورات ايهاب الجندي.

