فادية عبد الغني: راضية عن أعمالي، وهذه تفاصيل علاقتي بهدى سلطان (فيديو)

كشفت الفنانة فادية عبد الغني علاقتها بالفنانة الراحلة هدى سلطان، قائلة: "الفنانة هدى سلطان كانت صديقتى المقربة، وتعلمت منها كثيرا في حياتي الفنية، وكانت توقف تصوير العمل الفني عشان تصلي".



وقالت فى مداخلة هاتفية ببرنامج "تفاصيل"، تقديم الإعلامية نهال طايل المذاع على فضائية "صدى البلد": "أعمالي الفنية عملت لدي راحة نفسية، فقد جسدت شخصيات الدفاع للمرأة، والشخصيات القوية، وسعيدة وفخورى بأعمالي الفنية".



وعن غيابها عن الساحة الفنية لمدة قاربت خمس سنوات، أوضحت فادية عبد الغني أن ابتعادها لم يكن قرارًا مقصودًا، بقدر ما كان نتيجة طبيعية لعدم اقتناعها بالأعمال التي عُرضت عليها خلال تلك الفترة، مشددة على أن اختيار الدور يمثل أولوية قصوى بالنسبة لها.

وأضافت أن حجم الدور ليس المعيار الأساسي لقبوله، موضحة أن بعض الأدوار الصغيرة قد تكون مؤثرة وتضيف لرصيد الفنان، لكنها في المقابل تحرص على التفكير جيدًا قبل المشاركة في أي عمل، مؤكدة أن عودتها جاءت بعد شعورها بأن الدور يستحق، وأن التجربة الفنية تحمل قيمة حقيقية.

وعن تعاونها مع الفنان ماجد المصري، أعربت عن سعادتها الكبيرة بالعمل معه مجددًا، واصفة إياه بـ«عِشرة العمر»، مشيرة إلى أن تعاونهما يمتد لسنوات طويلة منذ مسلسل «أيام التؤام»، مؤكدة أنه فنان راقٍ ومحترم وحنون، ويعي جيدًا أبعاد الأدوار التي يقدمها، معربة عن إعجابها بالخطوات الفنية المهمة التي حققها خلال الفترة الأخيرة.

