ثقافة وفنون

فادية عبد الغني ترفض الإجابة عن سبب عدم زواجها الثاني

رفضت الفنانة فادية عبد الغني الكشف عن أسباب عدم زواجها للمرة الثانية، قائلة: " تحدثت فى هذا الموضوع أكثر من مرة وأرفض تكرار الإجابة، ولن أرد على ذلك".


وعلقت فى مداخلة هاتفية ببرنامج "تفاصيل"، تقديم الإعلامية نهال طايل المذاع على فضائية "صدى البلد"، على أزمة فيلم الست الذى قامت ببطولته مؤخرا الفنانة منى زكي، قائلة: " منى زكي من الفنانات التى تنبأت لهن بنجوميتهن، والفنان معرض للنقد، ومنى زكي فنانة تعمل على نفسها".


وعن حياتها الشخصية، تحدثت الفنانة فادية عبد الغني، قائلة: " حياتي الشخصية ملك لي وليس من أحد التدخل فيها، وحياتي الفنية ملك للجميع، والفنان يجب أن يتقبل النقد، والراحلة سعاد حسني لم تكن دارسة للفن، ومع ذلك حققت نجاحا باهرا".
وأضافت: " شاركت الفنان محمد هنيدي فى أحد الأعمال المسرحية، فى بداية حياته الفنية، وقولت له: هتكون فنان كوميدي ناجح".
 

وكانت الفنانة فادية عبد الغني كشفت سر غيابها عن الساحة الفنية وأرجعته إلى أنه يرجع لقلة اختياراتها الفنية، مؤكدة أن هناك أعمالا كثيرة تعُرض عليها ولكنها ترفضها.


وتابعت فادية عبد الغني، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "تفاصيل"، مع الإعلامية نهال طايل" في أعمال كتير بتتعرض عليا بس مش بتناسبني لأنها دون المستوي ومينفعش أختار عمل يهدم كل اللي قدمته قبل كده، ميبقاش أقل من اللي عملته لأني بضيف من الرصيد مش باخد منه".

الفنانة فادية عبد الغني الفنانة مني زكي فيلم الست الفنان محمد هنيدي

الجريدة الرسمية