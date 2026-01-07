محمد هنيدي يتدرب على قصات الشعر من أجل "عم قنديل"

الخميس 08 يناير 2026
يواصل الفنان محمد هنيدي، والقائمون على مسلسله الجديد “عم قنديل” التجهيزات النهائية للعمل، كي يتم البدء في تصوير أحداثه قريبًا.

والعمل من تأليف يوسف معاطي، ويشارك هنيدي في العمل كل من:  داليا مصطفى ومحمود حافظ وحسام داغر وعدد من النجوم الشباب.

ويظهر الفنان محمد هنيدي ضمن أحداث العمل، في دور حلاق، وهذا الأمر الذى جعله حاليًا يتدرب على قصات شعر، ويحاول أن يتعلم بعض الأشياء عن هذه المهنة.

وكانت الشركة المنتجة لمسلسل “قنديل” الذي يقوم ببطولته الفنان محمد هنيدي، قررت تأجيل العمل إلى رمضان 2027، حيث أن فريق العمل لن يستطيع اللحاق بالسباق الدرامي لشهر رمضان المقبل.

وأكد مصدر من داخل المسلسل في تصريحات خاصة لـ “فيتو”، أن السيناريست يوسف معاطي، لم يتمكن من الانتهاء من كتابة حلقات العمل، كما أن المسلسل يحتاج إلى تحضيرات كثيرًا، لذلك تقرر تأجيله لرمضان 2027.

هنيدي يعلن عن مسلسل قنديل 

وكان  هنيدي أعلن عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك أنه سيخوض سباق دراما رمضان القادم بمسلسل من تأليف يوسف معاطي

