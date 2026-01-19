الإثنين 19 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

وفاة الاستايلست الشابة ريهام عاصم بعد صراع مع المرض

ريهام عاصم
ريهام عاصم
18 حجم الخط

أعلن الفنان  محمد علي رزق، وفاة الاستايلست الشابة ريهام عاصم، بعد صراع مع المرض.

وكتب محمد علي رزق، منشورا عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قال خلاله:" لا حول ولا قوة إلا بالله، ريهام عاصم الاستايلست صديقتنا في ذمة الله، ربنا يرحمك يا ريهام ويغفر لك ويجعلك من أهل الجنة يارب.. نسألكم قراءة الفاتحة والدعاء لها بالرحمة والمغفرة والدعاء لأهلها إن ربنا يلهمهم الصبر".

وكانت قد طالبت ريهام عاصم، أصدقاءها بالدعاء لها بالشفاء قبل يومين من وفاتها، حيث كتبت عبر حسابها بموقع فيس بوك في آخر منشور لها: ادعولي أطلع من العناية المركزة بالله عليكم.

وشاركت الراحلة ريهام عاصم، في عدد من أشهر الأعمال الفنية، حيث كانت مصممة ملابس فيلم ولاد رزق 2، بطولة الفنان أحمد عز، وعمرو يوسف، كما عملت كـ ستايلست في كل من فيلم عمهم بطولة الفنان محمد إمام، ومسلسل حدوتة منسية بطولة سوسن بدر، ومسلسل شقة فيصل بطولة الفنان كريم محمود عبد العزيز.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ريهام عاصم الفنان محمد علي رزق الاستايلست ريهام عاصم
ads

الأكثر قراءة

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس غدا الثلاثاء

انتحار شاب بحبتي غلة في الوادي الجديد

ضبط 3 أشخاص بالإسماعيلية استولوا على مستندات من الشهر العقاري

رئيس شركة مياه بني سويف تتابع أعمال تجديد محطة صرف ننا بإهناسيا

ارتفاع أسعار سبائك الذهب، تعرف على جميع الأوزان بالصاغة اليوم الإثنين

الركراكي يكشف سبب إضاعة ركلة جزاء المغرب أمام السنغال وحقيقة الاتفاق على إهدارها

خبير استراتيجي يكشف مخططا عسكريا إسرائيليا لاحتلال الضفة الغربية والخليل والقدس

ثلاثي مصري ضمن التشكيل المثالي لكأس أمم أفريقيا 2025

خدمات

المزيد

أسعار الألومنيوم بالبورصات العالمية اليوم

تعرف على سعر السكر اليوم الإثنين

تعرف على سعر الأرز اليوم الإثنين في الأسواق

بعد إلغاء حجوزات "فوري"، ما هي الطرق البديلة للحصول على تذاكر القطارات؟

المزيد

انفوجراف

أسود التيرانجا ثالث منتخب يعلق "نجمتين" في أمم إفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل صام النبي شهر شعبان كاملا ؟ مجمع البحوث الإسلامية يوضح (فيديو)

مفتي الجمهورية: أخلاقيات المهن حتمية في عصر الذكاء الاصطناعي (فيديو)

ما حكم من نطق بالشرك بسبب الوسواس القهري؟، أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية