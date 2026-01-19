18 حجم الخط

أعلن الفنان محمد علي رزق، وفاة الاستايلست الشابة ريهام عاصم، بعد صراع مع المرض.

وكتب محمد علي رزق، منشورا عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قال خلاله:" لا حول ولا قوة إلا بالله، ريهام عاصم الاستايلست صديقتنا في ذمة الله، ربنا يرحمك يا ريهام ويغفر لك ويجعلك من أهل الجنة يارب.. نسألكم قراءة الفاتحة والدعاء لها بالرحمة والمغفرة والدعاء لأهلها إن ربنا يلهمهم الصبر".

وكانت قد طالبت ريهام عاصم، أصدقاءها بالدعاء لها بالشفاء قبل يومين من وفاتها، حيث كتبت عبر حسابها بموقع فيس بوك في آخر منشور لها: ادعولي أطلع من العناية المركزة بالله عليكم.

وشاركت الراحلة ريهام عاصم، في عدد من أشهر الأعمال الفنية، حيث كانت مصممة ملابس فيلم ولاد رزق 2، بطولة الفنان أحمد عز، وعمرو يوسف، كما عملت كـ ستايلست في كل من فيلم عمهم بطولة الفنان محمد إمام، ومسلسل حدوتة منسية بطولة سوسن بدر، ومسلسل شقة فيصل بطولة الفنان كريم محمود عبد العزيز.

