الصدفة تجمع أحمد فهمي بهنا الزاهد في الرياض

جمعت الصدفة بين الفنان أحمد فهمي وطليقته هنا الزاهد، حيث حضر الاثنان حفل توزيع جوائز “جوي أورد” بالرياض، وعقب عودتهما إلى القاهرة، التقى النجمان بمطار الملك خالد، وكان معهما عدد كبير من النجوم.

والتقط الجمع صورة تذكارية، ظهر فيها أحمد فهمي إلى جوار هنا الزاهد، وذلك بجانب المنتج جمال العدل ومحمد سعد وكندة علوش وإيمان العاصي والمنتجة آلاء الغزالي وآخرين

من جانب آخر كانت قد كشفت الفنانة هنا الزاهد عن موقفها من المعاكسات، قائلة:"أنا مش بتعاكس في الشارع، بس في حياتي فيه ناس بتحاول، لكني ما بسمحش لحد يتعدى حدوده. أوقات بيكون الكلام لطيف مش أكتر".



وأضافت هنا الزاهد مازحة عن موقف طريف تعرضت له:"مرة حد كلّمني في شغل، بس صوته ما عجبنيش خالص، كنت أجريسف جدًا، صوته كان عامل كأنه نايم فقلت له: إنت نايم ولا إيه؟ فصديته على طول".

الحب بطريقة مختلفة

وعن تعاملها مع الإعجاب، قالت هنا الزاهد بصراحة:"لما أكون معجبة بحد، أتعامل معاه وحش جدًا، علشان ما أظهرش له اللي جوايا، مش ببيّن إعجابي أبدًا. ومعنديش وقت للتسلية، الوقت كله للشغل".

هنا الزاهد: لا أفكر في الزواج حاليًا

وأوضحت هنا الزاهد خلال لقائها مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج “الحكاية” المذاع على “إم بي سي مصر”، أنها تركز في حياتها المهنية حاليًا:"مبفكرش في الجواز دلوقتي، مركزة في الشغل. لكن طبعًا أي بنت بتحلم يكون عندها عيلة وأطفال.. إنما أنا مش مرتبطة عاطفيًا بأي شخص الفترة دي".

تجربة نفسية مع «إقامة جبرية»

وعن أصعب أدوارها، كشفت هنا عن كواليس شخصية السيكو في مسلسل إقامة جبرية:"دي كانت شخصية معقدة جدًا، وعلشان أتقنها رُحت لطبيب نفسي مرة واحدة في حياتي، كنت عايزة أفهم الحالة دي كويس وأعيشها صح".

