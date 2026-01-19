التعديل الوزاري، أستاذ بجامعة هارفارد يحدد خمسة معايير لاختيار الوزراء الجدد (فيديو)

18 حجم الخط

التغيير الوزاري، تحدث الدكتور أسامة حمدي أستاذ أمراض الباطنة والسكر بجامعة هارفارد الأمريكية، عن التعديل الوزاري المزمع إجراؤه على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي.



وقال فى مداخلة هاتفية مع الكاتب الصحفي سيد علي مقدم برنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحديث اليوم": “ العالم يمر بفترة زمنية تشبه الثورة الصناعية التي حدثت في أوروبا في القرنين الخامس والسادس عشر، بل هي ثورة أكبر تتطلب من مصر مواكبتها سريعًا ".

وتابع: " التحالفات الاقتصادية والنظام المالي، نحن بصدد عالم متعدد الأقطاب الصين، أوروبا، أمريكا وتنافسية شرسة، مما يفرض على مصر استغلال هذه التحالفات لتشجيع التصدير والاستيراد بشكل أكثر وضوحًا وجودة"، مشيرا إلى أن الدول المتقدمة بدأت في تحويل دخلها القومي نحو الخدمات بدلًا من الزراعة والصناعة التقليدية (مثل بريطانيا وأمريكا)، ومصر تمتلك عقليات متمكنة في مجالات البرمجيات والاستشارات والاقتصاد يمكن استثمارها كدخل قومي أساسي.



ووضع الدكتور أسامة "روشتة" من خمسة معايير يراها ضرورية في أي وزير قادم ليتواكب مع العصر، وهي أن يكون الوزير متخصصًا في مجاله، ومجددًا ومبتكرًا، ولديه القدرة على وضع حلول خارج الصندوق وشجاعة في مواجهة المعوقات، وأن يكون مطلعًا على أحدث المستجدات في العالم ضمن تخصصه، وضرب مثالًا بنجاحات الدكتور أحمد نظيف في الاتصالات والدكتور عزيز صدقي في الصناعة عند قدومهما بخبرات دولية.



وأضاف: " يجب ضرورة الإلمام بالتكنولوجيا الرقمية و"السايبر تكنولوجي" لأن العمل الوزاري المستقبلي سيكون رقميًا بالكامل، بحيث لا يحتاج المواطن للذهاب للمكاتب الحكومية، وأن يمتلك الوزير لغة عصرانية وقدرة دبلوماسية على إدارة علاقات دولية تجذب الاستثمارات الخارجية لمصر".

وأوضح: "يجب على الوزير القادم ان يملك القدرة على العمل داخل فريق وزاري متناغم، بحيث لا تعيق وزارة عمل وزارة أخرى، بل يعملون في إطار من التكامل لتوفير الوقت والجهد".

