نواب بالشيوخ يطالبون الحكومة برؤية لمواجهة التغيرات المناخية وورد النيل

18 حجم الخط

أكد النائب محمود مسلم، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية بمجلس الشيوخ، أن الاستثمارات في قطاع الموارد المائية وحماية الشواطئ ركيزة أساسية للأمن القومي المصري.

مناقشة أزمة التغيرات المناخية وارتفاع سطح البحر

جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فؤاد، أثناء مناقشة طلبات بشأن مشكلات التغيرات المناخية ودور السد العالي، وأزمة انتشار ورد النيل في الترع والمصارف وتأثيره على المياه، بحضور الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري.

المياه خط أحمر وتطهير الترع والمجاري ضرورة

وقال النائب: الجميع يعلم أن المياه خط أحمر وتطهير الترع والمجاري المائية وحماية السواحل من التآكل ومحطات التحلية والتوسع فى حفر الآبار، مشروعات تؤكد أن الموارد المائية حازت على نصيب كبير من الاستثمارات والاهتمام خلال السنوات الماضية.

رؤية الحكومة في التعامل مع التحديات البيئة

وطالب بكشف رؤية الحكومة في التعامل مع التحديات البيئة، لاسيما ملف انتشار ورد النيل، متسائلا: لماذا لم يكن هناك تطورا بعد تطهير الترع؟".

فيما تسائل النائب السيد عبد العال، عضو مجلس الشيوخ، عن رؤية الحكومة في الاستفادة من ورد النيل وتحويله لإنتاج مفيد للدولة المصرية.

جهود الوعي المجتمعي بطرق مواجهة ورد النيل

ووجه أيضا سؤالا إلى الحكومة حول جهود الوعي المجتمعي بطرق مواجهة ورد النيل مع الفلاحين والقرى.

ارتفاع منسوب مياه البحر خطر تحقق جزء منه على السواحل الشمالية

وأشار إلى أن ارتفاع منسوب مياه البحر خطر تحقق جزء منه على السواحل الشمالية ويهدد محافظات شمال الدلتا، وهو ما يحتاج وعي مجتمعي، وعمل مصبات لاستقبال الفيضانات.

من جهته أعلن النائب علاء عبد النبى، وكيل لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، أن اللجنة تولي اهتمامًا كبيرًا بمواجهة تحديات ورد النيل والتغير المناخي.

وضع تصور شامل للتقارير المتعلقة بتغطية الترع والمصارف

وأوضح النائب، أنه سيتم غدًا عرض خطة مشتركة بين لجان الزراعة والصناعة والبيئة للتعامل مع هذه القضية، مع وضع تصور شامل للتقارير المتعلقة بتغطية الترع والمصارف.

وأشار إلى أن تغطية الترع والمصارف الحل الأمثل لمواجهة مشكلة نقص المساحات التي تم تغطيتها، التي لا تتجاوز 25% من إجمالي المسطح المطلوب، مشددا على أهمية تكثيف الجهود لضمان تحسين كفاءة منظومة الري.

مصر لم تتعرض لأي مخاطر تذكر نتيجة سوء إدارة السد الإثيوبي

وأشاد النائب حسام الخولي، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، بالسياسة الحكيمة والخطة المحكمة التي اتبعتها الدولة المصرية في إدارة ملف المياه، مؤكدًا أن مصر لم تتعرض لأي مخاطر تذكر نتيجة سوء إدارة السد الإثيوبي بفضل الرؤية الاستباقية للقيادة السياسية والجهات المعنية، التي وضعت سيناريوهات دقيقة أمنت احتياجات البلاد المائية وحمتها من أي تقلبات غير محسوبة.

وفيما يخص تداعيات التغيرات المناخية، وجه "الخولي" تساؤلًا للحكومة حول ظاهرة ارتفاع نسبة الملوحة في بعض الأراضي الزراعية، مستفسرًا عن مدى توفر خريطة رقمية ومكانية موضحة للمناطق الأكثر عرضة لمخاطر التملح نتيجة تداخل مياه البحر أو العوامل المناخية الأخرى.

الحفاظ على الإنتاجية الزراعية في المناطق المهددة

وطالب ممثل الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بضرورة استعراض الاستراتيجيات الفنية والخطط التنفيذية التي تتبناها وزارة الري والزراعة للتصدي لهذه الظاهرة وحماية جودة التربة، بما يضمن الحفاظ على الإنتاجية الزراعية في المناطق المهددة.

وشدد النائب حسام الخولي، على أن تكامل الجهود بين الرصد التكنولوجي عبر الأقمار الصناعية وبين التحرك الميداني هو السبيل الوحيد لتعزيز صمود قطاع الزراعة أمام التحديات البيئية، مؤكدًا أن حزب مستقبل وطن يدعم كافة الخطوات التي تضمن استدامة الموارد المائية وتأمين الأمن الغذائي للمواطنين، مع ضرورة المصارحة بالبيانات والخرائط التي تمكن البرلمان من ممارسة دوره الرقابي والداعم لخطط التنمية الشاملة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.