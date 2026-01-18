الإثنين 19 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

رئيس الطائفة الإنجيلية يستقبل مفوض الحكومة الألمانية والسفير بالقاهرة

رئيس الإنجيلية
رئيس الإنجيلية
18 حجم الخط

استقبل الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر رئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، وفدًا ألمانيًا رسميًا رفيع المستوى، وذلك في إطار زيارة رسمية لجمهورية مصر العربية، للتعرف على عدد من القضايا المتعلقة بالحوار المجتمعي، ودور الكنيسة والمجتمع المدني في تعزيز قيم التعايش والسلام المجتمعي.

حرية الأديان والعقيدة

وترأس الوفد السيد توماس راشيل (Thomas Rachel)، مفوض الحكومة الألمانية الاتحادية والمسؤول عن ملف حرية الأديان والعقيدة، وضم الوفد  يورجن شولتس (Jürgen Schulz)، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى القاهرة، وديفيد ديركسن (David Dirksen)، مساعد مفوض الحكومة الألمانية، والسيد تيلو فون أوند تسو جيلزا (Thilo von und zu Gilsa)، مستشار الثقافة والتعليم بالسفارة الألمانية بالقاهرة، والسيدة مها ويصا، مسؤولة الثقافة والعلوم، في زيارة تعكس اهتمام الحكومة الألمانية بالحوار المؤسسي مع القيادات الدينية والمجتمع المدني في مصر.

وتناول اللقاء نشاط الكنيسة الإنجيلية في المجتمع المصري، إلى جانب الدور التنموي والمجتمعي الذي تقوم به الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، والمشروعات الجارية التي تنفذها في مجالات التعليم، والصحة، والتمكين الاقتصادي، وبناء السلام المجتمعي، فضلًا عن الشراكات المحلية والدولية الداعمة لهذه الجهود.

كما تناول الجانبان دور الكنيسة الإنجيلية في دعم الحوار بين الأديان، وتعزيز ثقافة التعايش وقبول الآخر، وطبيعة التفاعل القائم مع مختلف المكونات الدينية، في إطار الدولة الوطنية القائمة على المواطنة وسيادة القانون.

وأكد الدكتور القس أندريه زكي أن الكنيسة الإنجيلية كيان وطني مستقل، يلتزم بدعم قيم المواطنة وحقوق الإنسان، مشددًا على أن الحوارات الدولية تهدف إلى تقديم رؤية شاملة وموضوعية للواقع المصري، تقوم على الشراكة والاحترام المتبادل.

ومن جانبه، أعرب  توماس راشيل عن تقديره للدور الذي تقوم به الكنيسة الإنجيلية والهيئة القبطية الإنجيلية في دعم التعايش والسلام المجتمعي، مؤكدًا أهمية استمرار الحوار مع القيادات الدينية الوطنية باعتباره أحد المسارات الأساسية لتعزيز الفهم المتبادل وبناء الثقة.

وحضر اللقاء كل من  سميرة لوقا، رئيس قطاع الحوار بالهيئة القبطية الإنجيلية، والأستاذ مايكل الضبع، رئيس قطاع الاستثمار بالهيئة القبطية الإنجيلية، والشيخ عصام واصف، مدير العلاقات العامة بالهيئة القبطية الإنجيلية، والمستشار يوسف طلعت، المستشار القانوني لرئاسة الطائفة الإنجيلية، والأستاذ يوسف إدوارد، مدير الإعلام بالهيئة القبطية الإنجيلية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

رئيس الإنجيلية القس أندريه زكي الطائفة الإنجيلية الكنيسة

مواد متعلقة

رئيس الإنجيلية: الكنيسة الحية هي التي تسمع الناس وتحتوي احتياجاتهم

رئيس الإنجيلية: الاستثمار في المزارع المصري دعم لاستقرار الوطن ومستقبله

رئيس الإنجيلية: المتحف المصري الكبير إنجاز وطني فريد

ads

الأكثر قراءة

نتيجة مباراة المغرب والسنغال بعد مرور 65 دقيقة (صور)

15 دقيقة سلبية بين السنغال والمغرب في نهائي كأس الأمم الأفريقية

بث مباشر، حفل نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025

بعد ركلة جزاء مثيرة، المغرب والسنغال يلجان لشوطين إضافيين عقب التعادل سلبيًا في الوقت الأصلي

مواعيد عرض مسلسل بطل العالم

نهائي كأس أمم أفريقيا، السنغال يتقدم على المغرب 1-0 في الشوط الإضافي الأول

الدوري السعودي، نيوم يتقدم على الهلال 0/1 في الشوط الأول

العقدة مستمرة، المغرب يخسر لقب أمم أفريقيا لصالح السنغال في سيناريو درامي (فيديو وصور)

خدمات

المزيد

طن الألومنيوم يسجل 3,140 آلاف دولار في بورصة لندن للمعادن اليوم الأحد

أسعار الأسمنت في سوق مواد البناء بختام تعاملات اليوم الأحد

أسعار 9 عملات عربية وأجنبية بالمركزي المصرى اليوم الأحد

أسعار العملات العربية والأجنبية في البنك الأهلي بختام تعاملات اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

قبل مواجهة نيجيريا في لقاء تحديد المركز الثالث، مشوار منتخب مصر بأمم أفريقيا 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دليل للسائل عن يوم الحساب، أبرز المعلومات عن سورة القيامة

ملتقى التفسير بالجامع الأزهر يوضح الإعجاز في حديث القرآن الكريم عن "اللبن"

منها قطع الأرحام، أسباب تحرمك من الأجر في شهر شعبان

المزيد
الجريدة الرسمية