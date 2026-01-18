الأحد 18 يناير 2026
برلماني يعلن تقدمه بطلب إحاطة للحكومة لمنع تكرار حوادث تسرب الغاز بالمنازل

النائب عمرو درويش،
النائب عمرو درويش، فيتو
أعلن النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تقدمه بطلب إحاطة إلى الحكومة بشأن تكرار حوادث الوفاة والانفجارات الناتجة عن تسربات الغاز الطبيعي داخل المنازل، والتي باتت تمثل خطرًا جسيمًا يهدد حياة المواطنين في عدد من المحافظات.

5 نعوش في جنازة واحدة، لحظة دفن الأشقاء ضحايا تسريب الغاز بنها

بالبكاء والانهيار، تشييع جثامين 5 أطفال أشقاء ضحايا حادث تسريب الغاز ببنها (فيديو)

وأكد النائب عمرو درويش عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في بيان عبر صفحته الرسمية، أن التوسع في توصيل الغاز الطبيعي يُعد خطوة إيجابية وخدمة متميزة خففت الأعباء عن كاهل المواطنين، إلا أن تكرار الحوادث المؤسفة كشف عن وجود قصور في بعض إجراءات الأمان، ما يستدعي وقفة جادة وحازمة للحد من هذه المخاطر.


وأشار درويش إلى أن الوقائع الأخيرة، ومن بينها حادث تسرب الغاز بقرية ميت عاصم التابعة لمركز بنها بمحافظة القليوبية، والتي أسفرت عن سقوط عدد من الضحايا، تؤكد ضرورة التحرك العاجل لحماية أرواح المواطنين ومنع تكرار مثل هذه الكوارث الإنسانية.

وأوضح أن طلب الإحاطة يستهدف إلزام الوزارات والجهات المعنية وشركات الغاز بتركيب منظمات وأجهزة إلكترونية ذاتية الغلق تفصل خط الغاز المنزلي فور استشعار أي تسرب، مع اعتبار ذلك شرطًا أساسيًا عند المعاينات والموافقة على تركيب العدادات المنزلية والخدمية.

وشدد النائب على أن الحفاظ على سلامة المواطنين يأتي في مقدمة أولويات الدولة، مؤكدًا أن تطبيق هذه الإجراءات سيسهم بشكل مباشر في تقليل حوادث تسرب الغاز وحماية الأرواح والممتلكات.

