نقل الركاب بالإسكندرية يكشف تفاصيل حادث الكيلو 21

أصدرت الهيئة العامة لنقل الركاب بالإسكندرية بيانًا، لكشف تفاصيل  حادث اصطدام أتوبيس نقل عام، اليوم الاثنين، بمحل أسفل عقار بمنطقة دوران الصفا بحي العجمي غرب الإسكندرية. 

 

وأوضح البيان أنه أثناء سير أحد أتوبيسات الكهرباء التابعة للهيئة بمنطقة الكوبري 21 انحرف الأتوبيس عن مساره واصطدم بأحد المحلات بسبب تعرض سائقه للاصابة.


وأشار إلى أن الحادث أسفر عن إصابة السائق فقط، وجرى نقله على الفور إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، مؤكدًا عدم وجود أي إصابات أخرى بين المواطنين.


وأكدت الهيئة العامة لنقل الركاب أنه يجري فحص ملابسات الواقعة من قبل الجهات المختصة، واتخاذ الإجراءات اللازمة، لافتة إلى حرصها الكامل على سلامة العاملين والمواطنين والتزامها بتطبيق معايير السلامة والأمان.


تعود الواقعة عندما تلقى  قسم شرطة العامرية أول إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بورود بلاغ يفيد اصطدام أتوبيس بمحل في دوران الصفا بالكيلو 21 طريق الإسكندرية -  مطروح الساحلي "اتجاه الهانوفيل".


وكشفت المعاينة انحراف أتوبيس يعمل بالكهرباء، تابع للهيئة العامة لنقل الركاب بالإسكندرية، أثناء سيره وصعوده الرصيف واصطدامه بمحل، ما أدى إلى حالة من الذعر بين المواطنين.

الهيئه العامه لنقل الركاب بالاسكندرية بحى العجمي

