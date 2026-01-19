الإثنين 19 يناير 2026
لتأسيس حزب جديد، الرئيس البلغاري رومين راديف يعلن استقالته

الرئيس البلغاري
الرئيس البلغاري
قال الرئيس البلغاري، رومين راديف، اليوم الاثنين، إنه سيستقيل.

استقالة الرئيس البلغاري 

وذكر رومين في خطاب متلفز، إنه سيقدم استقالته رسميًا إلى المحكمة الدستورية يوم الثلاثاء، حسبما أفادت وكالة أسوشييتد برس.

و بموجب الدستور، يتعين على نائبة الرئيس الحالية، إيليانا يوتوفا، أداء اليمين الدستورية أمام البرلمان لتولي المنصب حتى نهاية ولاية الحكومة.

ويأتي قرار راديف وسط توقعات شعبية بتأسيسه حزبًا سياسيًا جديدًا.

وفي وقت سابق، تقدم رئيس بلغاريا رومن راديف، بمبادرة الاستفتاء في مايو الماضي؛ لكن رئيسة البرلمان ناتاليا كيسيلوفا، رفضتها حينها بدعوى تعارضها مع شروط معاهدة انضمام بلغاريا إلى الاتحاد الأوروبي.

خلاف في بلغاريا بسبب الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي 

 وفي قرار صدر يوم الثلاثاء الماضي، قضت المحكمة الدستورية بأن رفض البرلمان لمقترح الرئيس لم يكن قانونيًا.

ووصف رئيس بلغاريا ما جرى في البرلمان بأنه «مهزلة وانتهاك جديد للقانون»، مؤكدًا أن المبررات التي استند إليها النواب؛ لعدم مناقشة المبادرة ضعيفة وغير مقنعة، مشيرًا إلى أن طلبه لم يُعد إليه، وإن المبادرة ما زالت مدرجة على جدول الأعمال ولم تُسحب رسميًا.


وقد أثار موضوع الانضمام إلى منطقة اليورو نقاشًا عامًا واسعًا داخل بلغاريا، حيث خرجت تظاهرات في صوفيا وعدد من المدن الكبرى رفضًا؛ للتخلي عن العملة الوطنية.

الاتحاد الاوروبي بلغاريا الرئيس البلغاري استقالة الرئيس البلغاري

أسود التيرانجا ثالث منتخب يعلق "نجمتين" في أمم إفريقيا (إنفوجراف)

