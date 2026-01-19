إصابة شاب اختل توازنه وسقط من صندوق سيارة ربع نقل على الطريق بالدقهلية

18 حجم الخط

​شهد طريق "منية النصر الجمالية" في محافظة الدقهلية، اليوم، حادثًا مأساويًا أسفر عن إصابة شاب بكسر في الجمجمة ونزيف داخلي حاد، إثر سقوطه من صندوق سيارة "نصف نقل" أثناء سيرها، مما أدى إلى نقله للمستشفى في حالة حرجة.

​وعلى الفور، انتقل ضباط وحدة مباحث مركز منية النصر إلى مكان البلاغ وبالمعاينه والفحص، تبين إصابة: محمد أحمد باعله ؛39 عامًا، أثناء استقلاله لصندوق سيارة "نصف نقل" على الطريق المشار إليه، اختل توازنه وسقط بشكل مفاجئ على الأسفلت، مما تسبب في ارتطام رأسه وجسده بقوة بالأرض.

​وأكدت المصادر الطبية أن الحالة العامة للمصاب "غير مستقرة" حتى الآن، حيث تم إيداعه غرفة العناية المركزة تحت الملاحظة الدقيقة، ولا يزال يخضع للفحوصات اللازمة في مستشفى منية النصر.

و​تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.