إصابة شاب اختل توازنه وسقط من صندوق سيارة ربع نقل على الطريق بالدقهلية

 ​شهد طريق "منية النصر الجمالية" في محافظة الدقهلية، اليوم، حادثًا مأساويًا أسفر عن إصابة شاب بكسر في الجمجمة ونزيف داخلي حاد، إثر سقوطه من صندوق سيارة "نصف نقل" أثناء سيرها، مما أدى إلى نقله للمستشفى في حالة حرجة.

​وعلى الفور، انتقل ضباط وحدة مباحث مركز منية النصر إلى مكان البلاغ وبالمعاينه والفحص، تبين إصابة: محمد أحمد باعله ؛39 عامًا، أثناء استقلاله لصندوق سيارة "نصف نقل" على الطريق المشار إليه، اختل توازنه وسقط بشكل مفاجئ على الأسفلت، مما تسبب في ارتطام رأسه وجسده بقوة بالأرض.

​وأكدت المصادر الطبية أن الحالة العامة للمصاب "غير مستقرة" حتى الآن، حيث تم إيداعه غرفة العناية المركزة تحت الملاحظة الدقيقة، ولا يزال يخضع للفحوصات اللازمة في مستشفى منية النصر.

و​تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

