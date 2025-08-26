وكيل صحة الدقهلية يفاجئ مستشفى منية النصر (صور)

قام الدكتور حمودة الجزار، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، بزيارة مفاجئة إلى مستشفى منية النصر المركزي، تفقد خلالها عددًا من الأقسام الحيوية بالمستشفى.

استهل الجزار جولته بتفقد قسم الصيدلية، حيث راجع توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، ووجّه بضرورة إعادة ترتيبها وتنسيقها طبقًا لمعايير الجودة المعتمدة.

تلبية كافة احتياجاتهم ومراجعتها بدقة

ثم انتقل إلى مركز الكلى، مؤكدًا أن مرضى الكلى يمثلون أولوية قصوى في المنظومة الصحية بالدقهلية، وشدد على ضرورة تلبية كافة احتياجاتهم ومراجعتها بدقة.

وكلف وكيل الوزارة مدير إدارة الكلى بالمديرية بتكثيف المرور الدوري على المركز لمتابعة الأداء، وضرورة الاستماع المستمر لشكاوى المرضى والعمل على تلبيتها، مع مراجعة الطاقة الاستيعابية بما يضمن تطبيق معايير الجودة.

شكاوى من بعض المواطنين بشأن نقص بعض الأدوية

وخلال الجولة، تلقى وكيل الوزارة شكاوى من بعض المواطنين بشأن نقص بعض الأدوية، وعلى الفور أجرى اتصالات بالمسؤولين المختصين، واستمع إلى شكاوى المرضى بنفسه، موجّهًا بسرعة فحصها والتعامل معها، مع تكليف مكتب المتابعة بمتابعة استمرارية تلافي هذه الملاحظات.

مراجعة عقد الصيانة الخاص بالمصاعد

كما كلّف الإدارة الهندسية بمراجعة عقد الصيانة الخاص بالمصاعد، والتأكد من التزام الشركة المنفذة بالزيارات الدورية وصحة تقاريرها الفنية. وانتقد الجزار بعض مظاهر القصور، وعلى رأسها عدم نظافة المستشفى وعدم التزام بعض أفراد الطاقم الطبي بالزي الرسمي والتعريف الوظيفي، مؤكدًا أن الالتزام بالزي يعكس قيمة المهنة ويُعد تشريفًا للعاملين في القطاع الطبي قبل أن يكون التزامًا إداريًا.

الاستعداد لإنشاء الاستقبال الجديد وفق خطة الوزارة

وتفقد الجزار أيضًا أعمال الاستعداد لإنشاء الاستقبال الجديد وفق خطة الوزارة، كما تابع العيادات الخارجية، والأقسام الداخلية، والعناية المركزة، والحضّانات، مشددًا على ضرورة مراجعة توزيع القوى البشرية بما يتناسب مع الاحتياجات الفعلية، مع إمكانية إبرام عقود استعانة بأساتذة الجامعات لدعم الكفاءة الفنية. كما وجّه قسم صيانة الأجهزة بسرعة التعامل مع الأعطال المرصودة داخل الحضانات.

تطبيق أعلى معايير السلامة الغذائية داخل المستشفيات

كما تفقد وكيل الوزارة مطبخ المستشفى وراجع بعض الاشتراطات الصحية المفروض اتباعها، مؤكدًا على تطبيق أعلى معايير السلامة الغذائية داخل المستشفيات.

وعلى هامش الزيارة، تفقد الجزار مكتب صحة منية النصر، وراجع انتظام التطعيمات وتنفيذ مبادرة السمعيات وربطها بالمواليد.

وأكد وكيل الوزارة في ختام الزيارة أن الهدف من هذه الجولات المفاجئة هو "الاطمئنان على كفاءة الأداء، وسرعة تلبية احتياجات المرضى، ورفع مستوى الخدمة الطبية بما يليق بأبناء محافظة الدقهلية".

يأتى ذلك وفق تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وتوجيهات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية بتكثيف المرور الإشرافى لتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.