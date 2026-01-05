تشغيل تجريبي لقسم العناية المركزة للأطفال في مستشفى المنزلة العام

18 حجم الخط

أعلنت مستشفى المنزلة العام في الدقهلية عن بدء التشغيل التجريبي للقسم الجديد للعناية المركزة للأطفال، والذي يضم 9 أسرة مجهزة بخمسة أجهزة تنفس صناعي، إضافة إلى إدخال خدمة الحضانات لأول مرة للأطفال من عمر شهر حتى أربعة أشهر، وغرفة خاصة بالعزل للحالات المصابة بالأمراض المعدية.

وجاء ذلك في إطار تعليمات الدكتور حمودة الجزار، وكيل الصحة بالدقهلية، بالعمل على رفع كفاءة المستشفيات وتعزيز مستوى الخدمات الصحية المقدمة للأطفال

خطوة مهمة في تطوير مستوى الرعاية الحرجة للأطفال

وأوضحت الدكتورة بسمة شوكت، مسؤولة الحضانات ورعايات الأطفال بالمديرية، أن القسم الجديد تحت إشراف الدكتور خالد الصياد، مدير الحضانات والعناية بمستشفى المنزلة، وسيشكل خطوة مهمة في تطوير مستوى الرعاية الحرجة للأطفال، مضيفة أن تجهيز القسم لم يكن ممكنًا إلا بدعم المجتمع المدني الذي ساهم في توفير التبرعات اللازمة لتجهيزه بأحدث الأجهزة الطبية.

ويضم القسم الجديد أجهزة الأشعة العادية والسونار، إضافة إلى خدمة إيكو الأطفال، مع تدريب الأطباء والتمريض على أعلى مستوى بمستشفى المنصورة الدولي، بما يضمن تقديم خدمة طبية متكاملة ورفع كفاءة الرعاية للأطفال المحتاجين للرعاية الحرجة.

وأكد الدكتور حمودة الجزار، وكيل الوزارة، أن القسم الجديد يمثل نقلة نوعية في مستوى الخدمات الصحية بشمال الدقهلية، ويعكس التعاون المثمر بين المستشفى والمجتمع المدني لدعم القطاع الصحي وتعزيز الرعاية الطبية للأطفال.

