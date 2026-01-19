جويهي يكشف سبب انتقاله إلى مانشستر سيتي رغم مفاوضات ليفربول

18 حجم الخط

كشف مارك جويهي، المنضم حديثًا إلى صفوف مانشستر سيتي، الأسباب التي دفعته لاختيار الانتقال إلى بطل الدوري الإنجليزي، رغم ارتباط اسمه بعدة أندية كبرى خلال الفترة الماضية، على رأسها ليفربول.

وكان مانشستر سيتي أعلن رسميًا تعاقده مع جويهي قادمًا من كريستال بالاس، ليصبح الصفقة الشتوية الثانية للفريق بعد ضم أنطوان سيمينيو من بورنموث، في إطار تدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وخلال الفيديو الترويجي لتقديمه لاعبًا في صفوف السيتي، أكد مارك جويهي أن قراره كان واضحًا منذ اللحظة الأولى، قائلًا: "كان هناك الكثير من الأحاديث والضجيج، لكن عندما سُئلت عن رغبتي في الانضمام إلى مانشستر سيتي، كانت هناك إجابة واحدة فقط، أعرف شعور الفوز ولا أريد التوقف عن الإحساس به مجددًا، قيل الكثير عني، لكني سأدع أدائي داخل الملعب يتحدث".

وفي تصريحات للموقع الرسمي لنادي مانشستر سيتي، أعرب المدافع الإنجليزي عن فخره بالانضمام إلى النادي، مشيرًا إلى أن اللعب بقميص السيتي يمثل شرفًا كبيرًا بالنسبة له، مؤكدًا أن طموحه الدائم يتمثل في التطور والتحسن المستمر، وهو ما وجده متوفرًا داخل النادي.

وأضاف جويهي أن ما سمعه عن مانشستر سيتي، سواء على مستوى الجماهير أو اللاعبين أو الجهاز الفني بقيادة المدرب، عزز قناعته بقراره، معتبرًا أن البيئة داخل النادي مثالية لمساعدته على تقديم أفضل نسخة من نفسه والمساهمة في نجاح الفريق.

واختتم حديثه بالإشادة بالمسيرة الناجحة التي حققها مانشستر سيتي خلال السنوات الأخيرة، مؤكدًا أن التفوق الذي يعيشه النادي والنمو المتواصل في طموحاته كانا من أبرز العوامل التي شجعته على خوض هذه التجربة، معبرًا عن رغبته في تقديم الإضافة والمشاركة في استمرار هذا النجاح.

وأعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، رسميا ضم مارك جويهي من كريستال بالاس، بعقد يمتد لمدة 5 سنوات ونصف، ليصبح ثاني صفقات الفريق الشتوية، بعد التعاقد مع أنطوان سيمينيو من صفوف بورنموث الإنجليزي.

وبحسب ما أفاد مانشستر سيتي في بيان رسمي اليوم، أعلن النادي التعاقد مع مارك جويهي من صفوف كريستال بالاس، بعقد يمتد حتى عام 2031، مقابل 20 مليون جنيه إسترليني.

وتفوق مانشستر سيتي على عدة أندية كانت مهتمة بالتعاقد مع جويهي، بما في ذلك نادٍ ليفربول الذي تفاوض على ضمه في السوق الصيفي الماضي.

شارك جويهي في 188 مباراة مع كريستال بالاس في جميع المسابقات، مسجلًا 11 هدفًا ومُقدمًا 8 تمريرات حاسمة خلال فترة وجوده مع الفريق.

وقال جويهي في تصريحاته للموقع الرسمي لمانشستر سيتي: "أنا سعيد للغاية وفخور جدًا بانضمامي إلى مانشستر سيتي، أشعر أن هذه الخطوة هي تتويج لكل الجهد الذي بذلته في مسيرتي الكروية، أنا الآن في أفضل نادٍ في إنجلترا، وجزء من فريق رائع من اللاعبين، إنه شعور رائع أن أقول هذا".

وواصل: "أريد أن أتطور كلاعب وكإنسان، وأعلم أن هذا سيتحقق في هذا النادي، أعشق كرة القدم، فقد منحتني الكثير على مرّ السنين، ومواصلة مسيرتي في مانشستر سيتي لحظة مميزة للغاية لي ولعائلتي".

وأتم: "لا أطيق الانتظار لبدء مسيرتي الآن، أريد أن ألتقي بزملائي في الفريق، وأتدرب بجد، وأفهم ما يتوقعه المدرب مني، ثم أُظهر لجماهير السيتي ما أستطيع تقديمه".

