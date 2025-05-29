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محافظات

القليوبية تنظم زيارة للشباب إلى المنطقة الاستثمارية ببنها لدعم الصناعة المحلية

دعم الصناعة المحلية
دعم الصناعة المحلية بالقليوبية،فيتو

 نظمت وحدة حقوق الإنسان والمبادرات بمحافظة القليوبية، زيارة ميدانية إلى المنطقة الاستثمارية بمدينة بنها، وذلك بحضور شباب من جمعية الهلال الأحمر المصري بـالقليوبية واتحاد شباب العمال وهو كيان شبابي منبثق عن اتحاد العمال ويعمل تحت إشراف وزارة الشباب والرياضة، جاء ذلك تزامنًا مع احتفالات عيد العمال،في إطار حرص الدولة على دعم الصناعة الوطنية وتقدير دور العمال في تحقيق التنمية ودعم لشباب المحافظة، وتحت رعاية المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية.

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القليوبية تنظم زيارة للشباب للمنطقة الاستثمارية ببنها لدعم الصناعة المحلية والتعريف بحقوق العمال ضمن مباردة دعم الصناعة المصرية 

هدفت الزيارة إلى تعزيز روح الانتماء للصناعة المحلية، وتقديم الدعم النفسي للعمال، إلى جانب نشر الوعي بمبادئ الإسعافات الأولية وأساليب التعامل مع الحوادث والطوارئ داخل بيئة العمل.

وكان في استقبال الوفد الزائر  أحمد منصور مدير المنطقة الاستثمارية ببنها، حيث اصطحبهم في جولة ميدانية داخل عدد من المصانع العاملة بالمنطقة، المتخصصة في إنتاج وتصنيع الجبن والتمور، والتي تُصدر منتجاتها إلى عدة أسواق خارجية أوروبية وعربية وأفريقية، في دلالة واضحة على جودة المنتج المحلي وتنافسيته.

جاءت الزيارة بتنسيق الدكتورة نجلاء الفرماوي رئيس وحدة حقوق الإنسان والمبادرات بمحافظة القليوبية، والصحفية نهال دوام عضو مجلس إدارة الهلال الأحمر،  مصطفى محيي المدير التنفيذي للهلال الأحمر، محمد حسن رئيس اتحاد شباب العمال بالقليوبية وعدد من ممثلي اتحاد شباب العمال وشباب من متطوعي الهلال الأحمر بالقليوبية.

وخلال الجولة، تم تقديم الورود للعاملين تكريمًا لجهودهم، إلى جانب تنظيم لقاءات توعوية حول الإسعافات الأولية وطرق الوقاية في مواقع العمل.

المنطقة الاستثمارية ببنها تُعد نموذجًا ناجحًا في دعم شباب المستثمرين

وأكد أحمد منصور أن المنطقة الاستثمارية ببنها تُعد نموذجًا ناجحًا في دعم شباب المستثمرين وتمكينهم من إقامة مشروعات صناعية ناجحة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الصناعات المحلية.

من جانبها، أشادت الدكتورة نجلاء الفرماوي بدور السيد المحافظ المهندس أيمن عطية في دعم بيئة الاستثمار بالمحافظة، وحرصه على التواصل الدائم مع المستثمرين لحل التحديات التي قد تواجههم، إلى جانب اهتمامه الكبير بحقوق العمال وتحسين ظروف عملهم، وأكدت على حرص سيادته على مشاركة شباب المحافظة وتوعيتهم بأهم المشروعات القومية التى تقام على أرض القليوبية.

وتأتي هذه الزيارة في إطار استراتيجية محافظة القليوبية لتعزيز مشاركة جميع الجهات المعنية في دعم الاستثمار والصناعة، وتعظيم دور العمال كركيزة أساسية في تحقيق التنمية المستدامة.

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