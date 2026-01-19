رئيس الشيوخ يهنئ المسيحيين بعيد الغطاس

18 حجم الخط

وجه المستشار عصام فريد، رئيس مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة للمجلس تهنئة

للإخوة المسحيين بمناسبة عيد الغطاس.

تهنئة المسيحيين بمناسبة عيد الغطاس

وقال في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ التهنئة: يحتفل الأخوة المسيحيون اليوم بعيد الغطاس المجيد، فباسمي وباسمكم أتقدم لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ولجميع الأخوة المسيحيين؛ شركاء الوطن، بأطيب التهانى القلبية بهذا العيد الملئ بالبركات والنِعم.

مصر تنعم بالأمن والأمان والاستقرار

داعيا الله عز وجل أن ينعم علينا جميعا بالخير واليمن والبركات، وعلى مصرنا الحبيبة بالأمن والأمان والتقدم والرخاء تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسى، وكل عام والجميع بألف خير وصحة.

وافق مجلس الشيوخ، خلال الجلسة اليوم، على نص المادة الثالثة من مشروع تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية التي تنظم الإعفاء من مقابل تأخير سداد الضريبة.

إعفاء المكلف عن تأخير سداد الضريبة على العقارات

وتنص المادة التي وافق عليها مجلس الشيوخ على: "يعفى المكلف من مقابل التأخير حال قيامه بسداد دين الضريبة المستحق عليه حتى اليوم السابق على تاريخ العمل بهذا القانون وذلك خلال ثلاثة أشهر من هذا التاريخ ولوزير المالية مد هذه المدة لمرة واحدة".

أسباب تأخر المكلفين عن سداد الضريبة على العقارات

واعترض النائب ناجي الشهابي، عضو مجلس الشيوخ، على هذه المادة، مؤكدا أن المكلفين بسداد الضريبة يضطرون لـ"عمل جمعيات" لجمع أموال الضريبة.

من جانبه عقب المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، قائلا: "غير منطقي أن أصحاب الوحدات يعملوا جمعيات زي ما النائب ناجي الشهابي يقول".

وأكد الوزير، أن القانون به بنود إعفاءات ممتازة، والعدالة الاجتماعية تم مراعاتها، قائلا: "معظم الناس معفاة عدا السكن الفاخر".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.