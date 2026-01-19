الإثنين 19 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

رئيس الشيوخ يهنئ المسيحيين بعيد الغطاس

المستشار عصام فريد
المستشار عصام فريد رئيس مجلس الشيوخ
18 حجم الخط

وجه المستشار عصام فريد، رئيس مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة للمجلس تهنئة
للإخوة المسحيين بمناسبة  عيد الغطاس.

تهنئة المسيحيين بمناسبة عيد الغطاس 

وقال في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ التهنئة: يحتفل الأخوة المسيحيون اليوم بعيد الغطاس المجيد، فباسمي وباسمكم أتقدم لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ولجميع الأخوة المسيحيين؛ شركاء الوطن، بأطيب التهانى القلبية بهذا العيد الملئ بالبركات والنِعم.

مصر تنعم بالأمن والأمان والاستقرار 

داعيا الله عز وجل أن ينعم علينا جميعا بالخير واليمن والبركات، وعلى مصرنا الحبيبة بالأمن والأمان والتقدم والرخاء تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسى، وكل عام والجميع بألف خير وصحة.

وافق مجلس الشيوخ، خلال الجلسة اليوم، على نص المادة الثالثة من مشروع تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية التي تنظم الإعفاء من مقابل تأخير سداد الضريبة.

إعفاء المكلف عن تأخير سداد الضريبة على العقارات 

وتنص المادة التي وافق عليها مجلس الشيوخ على: "يعفى المكلف من مقابل التأخير حال قيامه بسداد دين الضريبة المستحق عليه حتى اليوم السابق على تاريخ العمل بهذا القانون وذلك خلال ثلاثة أشهر من هذا التاريخ ولوزير المالية مد هذه المدة لمرة واحدة". 

أسباب تأخر المكلفين عن سداد الضريبة على العقارات 

واعترض النائب ناجي الشهابي، عضو مجلس الشيوخ، على هذه المادة، مؤكدا أن المكلفين بسداد الضريبة يضطرون لـ"عمل جمعيات" لجمع أموال الضريبة.

من جانبه عقب المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، قائلا: "غير منطقي أن أصحاب الوحدات يعملوا جمعيات زي ما النائب ناجي الشهابي يقول". 

وأكد الوزير، أن القانون به بنود إعفاءات ممتازة، والعدالة الاجتماعية تم مراعاتها، قائلا: "معظم الناس معفاة عدا السكن الفاخر".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الغطاس عيد الغطاس الشيوخ المسيحيين مجلس الشيوخ

مواد متعلقة

مجلس الشيوخ يوافق نهائيا على تعديل الضريبة العقارية والتطبيق بعد 6 شهور

إعلام الشيوخ تناقش مقترح تعديل مواعيد بث البرامج التعليمية

الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بعيد الغطاس اليوم

بالقصب والقلقاس، لماذا تحتفل الكنيسة بعيد الغطاس؟
ads

الأكثر قراءة

محيى الدين وجرس إنذار!

بعد قليل، انطلاق المؤتمر الدولي الـ 36 للأعلى للشئون الإسلامية برعاية السيسي

رئيس الوزراء: توجيهات من الرئيس ببدء تنفيذ مدينة العاصمة الطبية

حصيلة أهداف كأس أمم أفريقيا 2025 بعد تتويج السنغال باللقب

أخبار مصر: مواعيد تشغيل مترو الأنفاق في رمضان، انخفاض أسعار اللحوم، هبة السيسي تروي تفاصيل إصابتها بالسرطان، انفراجة اقتصادية

خطوات الاشتراك التأميني لعمال النقل البري والأوراق المطلوبة

الأعلى للإعلام يمنع ظهور أحمد حسام ميدو بسبب تصريحاته المسيئة للمنتخب الوطني

البورصة تواصل الصعود بمنتصف تعاملات اليوم

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر اليوم الإثنين

تعرف على سعر الأرز اليوم الإثنين في الأسواق

بعد إلغاء حجوزات "فوري"، ما هي الطرق البديلة للحصول على تذاكر القطارات؟

سعر الفاكهة اليوم، الفراولة ترتفع 3 جنيهات في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

حصيلة أهداف كأس أمم أفريقيا 2025

المزيد

دين ودنيا

المزيد

"البحوث الإسلامية" يوضح فضل شهر شعبان واستحباب طاعة الله في وقت الغفلة (فيديو)

منها تحويل القبلة، ما فضائل شهر شعبان والأحداث التي ذكرت فيه؟

بدايته غدا، دعاء استقبال شهر شعبان

المزيد
الجريدة الرسمية