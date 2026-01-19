مانشستر سيتي يضم مارك جويهي رسميا ويخطف الصفقة من ليفربول (فيديو)

18 حجم الخط

أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، رسميا ضم مارك جويهي من كريستال بالاس، بعقد يمتد لمدة 5 سنوات ونصف، ليصبح ثاني صفقات الفريق الشتوية، بعد التعاقد مع أنطوان سيمينيو من صفوف بورنموث الإنجليزي.

وبحسب ما أفاد مانشستر سيتي في بيان رسمي اليوم، أعلن النادي التعاقد مع مارك جويهي من صفوف كريستال بالاس، بعقد يمتد حتى عام 2031، مقابل 20 مليون جنيه إسترليني.

وتفوق مانشستر سيتي على عدة أندية كانت مهتمة بالتعاقد مع جويهي، بما في ذلك نادٍ ليفربول الذي تفاوض على ضمه في السوق الصيفي الماضي.

When they asked if I wanted to come to City, there was only one answer... pic.twitter.com/k1q5JXUHdK — Manchester City (@ManCity) January 19, 2026

شارك جويهي في 188 مباراة مع كريستال بالاس في جميع المسابقات، مسجلًا 11 هدفًا ومُقدمًا 8 تمريرات حاسمة خلال فترة وجوده مع الفريق.

وقال جويهي في تصريحاته للموقع الرسمي لمانشستر سيتي: "أنا سعيد للغاية وفخور جدًا بانضمامي إلى مانشستر سيتي، أشعر أن هذه الخطوة هي تتويج لكل الجهد الذي بذلته في مسيرتي الكروية، أنا الآن في أفضل نادٍ في إنجلترا، وجزء من فريق رائع من اللاعبين، إنه شعور رائع أن أقول هذا".

وواصل: "أريد أن أتطور كلاعب وكإنسان، وأعلم أن هذا سيتحقق في هذا النادي، أعشق كرة القدم، فقد منحتني الكثير على مرّ السنين، ومواصلة مسيرتي في مانشستر سيتي لحظة مميزة للغاية لي ولعائلتي".

وأتم: "لا أطيق الانتظار لبدء مسيرتي الآن، أريد أن ألتقي بزملائي في الفريق، وأتدرب بجد، وأفهم ما يتوقعه المدرب مني، ثم أُظهر لجماهير السيتي ما أستطيع تقديمه".

نجم مانشستر سيتي على رادار يوفنتوس

فيما كشفت تقارير صحفية أن لاعب الوسط البرتغالي برناردو سيلفا أصبح على "رادار" بعض الأندية الإيطالية، أملا في ضمه بمجرد انتهاء عقده مع مانشستر سيتي.

وينتهي عقد الدولي البرتغالي مع النادي الإنجليزي بنهاية الموسم الحالي، مما يمنحه حرية التوقيع لأي ناد في الوقت الراهن، على أن ينضم لصفوفه مجانا في الصيف.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن نادي يوفنتوس يضع عينه على سيلفا، للظفر بخدماته الصيف القادم.



كما يعد سيلفا هدفا أيضا لنادي كومو، الذي يسعى لجلب لاعب من الطراز العالمي إلى صفوفه، لإحداث نقلة نوعية في الفريق.

ويلعب صاحب الـ31 عاما ضمن صفوف المان سيتي منذ انتقاله إليه في 2017، قادما من موناكو.

وتوج سيلفا بالعديد من الألقاب بقميص السيتزنز، أبرزها دوري أبطال أوروبا عام 2023، فضلا عن 6 ألقاب أخرى للدوري الإنجليزي.

