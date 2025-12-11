منتخب السعودية يفوز على فلسطين 2-1 ويصعد لنصف نهائي كأس العرب

18 حجم الخط

حقق منتخب السعودية فوزا مثيرا على منتخب فلسطين بنتيجة 2-1، في المباراة التي جرت مساء اليوم الخميس، على ملعب لوسيل، في ربع نهائي كأس العرب 2025 والمقامة حاليا في قطر.

سجل فراس البريكان هدف منتخب السعودية من ضربة جزاء في الدقيقة 57، وتعادل عدي الدباغ لمنتخب فلسطين في الدقيقة 64، لينتهي الوقت الأصلي بالتعادل ويتجه المنتخبان لشوطين إضافيين.

وفي الشوط الإضافي الثاني سجل محمد كنو هدف الأخضر السعودي في الدقيقة 115، ليقود فريقه للدور نصف النهائي.

تشكيل منتخب فلسطين ضد السعودية

حراسة المرمى: رامي حمادة.

خط الدفاع: ميلاد تيرمانيني، محمد صالح، مصعب البطاط، وجدي نبهان.

خط الوسط: عميد محاجنة، عميد صوافطة، حامد حمدان، تامر صيام.

خط الهجوم: عدي الدباغ، زيد قنبر.

تشكيل منتخب السعودية ضد فلسطين

حراسة المرمى: نواف العقيدي.

خط الدفاع: علي مجرشي، وليد الأحمد، حسان تمبكتي، نواف بوشل.

خط الوسط: عبد الله الخيبري، ناصر الدوسري، محمد كنو.

خط الهجوم: صالح أبو الشامات، فراس البريكان، سالم الدوسري.

تاريخ مواجهات منتخبي السعودية وفلسطين

ويدخل المنتخب السعودي مواجهة ربع نهائي كأس العرب أمام فلسطين وهو متسلح بسجل تاريخي قوي، حيث لم يتعرض لأي خسارة أمام المنتخب الفلسطيني عبر تسع مباريات رسمية جمعت بينهما.

وتمكن “الأخضر” خلال هذه اللقاءات من تحقيق خمسة انتصارات مقابل أربعة تعادلات.

وانطلقت المواجهات بين المنتخبين في بطولة كأس العرب عام 1992، عندما نجح المنتخب السعودي في الفوز بنتيجة 1-2، مما شكّل بداية سجل إيجابي للأخضر أمام الفلسطينيين. وتكررت اللقاءات في النسخة نفسها من البطولة وفي الأعوام اللاحقة، لتشهد مواجهتا 2012 و2021 التعادل، وهو ما أكد تطور المنتخب الفلسطيني وقدرته على منافسة السعودية في بعض المناسبات.

وتبقى أبرز مواجهة بين المنتخبين تلك التي جرت في تصفيات كأس العالم 2022، عندما قدّم المنتخب السعودي عرضًا هجوميًا قويًا انتهى بفوز كبير 5-0.

وأظهرت تلك المباراة القدرات الهجومية المميزة للأخضر وقدرته على استغلال التفاصيل الصغيرة لصناعة الفارق.

