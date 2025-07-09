محافظ الدقهلية يوجه بسرعة الانتهاء من السوق الحضاري بطلخا

أجرى اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم، جولة تفقدية مفاجئة بمدينة طلخا، شملت المرور على عدد من المناطق الحيوية، وفي مقدمتها منطقة أسفل كوبري القطار، حيث تابع أوضاع الباعة الجائلين بالمنطقة، في إطار متابعته الميدانية المستمرة.

محافظ الدقهلية في جولة مفاجئة بمدينة طلخا

ووجه محافظ الدقهلية، اسلام النجار رئيس مركز ومدينة طلخا، بسرعة إجراء حصر شامل ودقيق لكافة الباعة الجائلين بالمنطقة.

سرعة الانتهاء من أعمال السوق الحضاري ونقل الباعة الجائلين

وأكد ضرورة سرعة الانتهاء من الأعمال الجارية بسوق طلخا الحضاري الجديد، وتوفير أماكن بديلة وآمنة للباعة الجائلين داخل السوق، تمهيدًا لنقلهم إليه في أقرب وقت، حفاظًا على المظهر الحضاري ومنعًا لظهور أية مظاهر عشوائية.

مصادرة مكبرات صوت للباعة الجائلين

وخلال جولته، صادَر المحافظ ميكروفونًا لأحد الباعة الجائلين، في إطار التصدي للتعديات والازعاجات، ووجّه بتكثيف حملات الإشغالات ورفع أي مخالفات تعيق حركة المواطنين، ورفع أي اشغالات أولا بأول لتيسير حركة المرور والسير بالشوارع.

كما حرص المحافظ خلال جولته على الالتقاء بالمواطنين للاستماع إلى مطالبهم وملاحظاتهم، واطمأن على مستوى النظافة العامة، موجها بتكثيف أعمال النظافة اليومية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

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