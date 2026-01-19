الإثنين 19 يناير 2026
محافظ الدقهلية يتفقد أعمال إخلاء وتفكيك تندات موقف ميكروباص "جديلة"

موقف حضاري بجديلة
موقف حضاري بجديلة في المنصورة، فيتو
تفقد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، أعمال تفكيك وإخلاء التندات بموقف سيارات الميكروباص "بجديلة" بمدينة المنصورة، وذلك تمهيدًا للبدء في تنفيذ أعمال إنشاء موقف حضاري جديد في ذات الموقع، في إطار خطة الدولة للقضاء على المواقف العشوائية ونقلها إلى مواقف منظمة تحقق السيولة المرورية، بحضور الدكتور أحمد العدل نائب محافظ الدقهلية.

محافظ الدقهلية يتفقد أعمال إخلاء وتفكيك تندات موقف سيارات ميكروباص "جديلة"

وأوضح محافظ الدقهلية أن مشروع موقف جديلة الحضاري يأتي في إطار تطوير منظومة المواقف على مستوى المحافظة، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحقيق الانضباط المروري، ومنع التكدسات بالشوارع الرئيسية المحيطة، خاصة خلال أوقات الذروة.

وأشار المحافظ إلى أن الموقف الحضاري الجديد سيُقام وفقًا للمعايير والمواصفات المعتمدة، بما يحقق الانسيابية المرورية ويخفف الضغط عن الشوارع الرئيسية، مضيفًا أن المشروع يراعي توفير كافة الخدمات الأساسية واللازمة، بما يضمن بيئة آمنة ومنظمة للمواطنين، ويعكس المظهر الحضاري للمدينة.

سرعة الإنجاز ودخول المشروع الخدمة في أقرب وقت ممكن

وأكد اللواء مرزوق أن المحافظة تتابع مراحل التنفيذ منذ بدء الإخلاء وحتى الانتهاء من أعمال الإنشاء، بالتنسيق مع الجهات المختصة لضمان سرعة الإنجاز ودخول المشروع الخدمة في أقرب وقت ممكن، بما يحقق الصالح العام ويلبي احتياجات أبناء الدقهلية والمترددين عليها.

إنشاء الموقف الحضاري ومنع أي تكدسات للسيارات

وأكد محافظ الدقهلية على اللواء عمرو عبد الرحمن المشرف العام على المواقف، وأحمد البنداري مدير التشغيل بإدارة المواقف، بالتنسيق مع المرور، ومتابعة حركة السيارات خلال أعمال إنشاء الموقف الحضاري، ومنع أي تكدسات للسيارات أو الركاب وتذليل كافة العقبات،ومتابعة مستمرة من الأستاذ محمد محمود مدير المواقف بحي شرق المنصورة.

كما وجه محافظ الدقهلية، الدكتور السعيد أحمد رئيس حي شرق المنصورة، بحضور  عبده زكريا نائب رئيس الحي، برفع كافة أشكال الإشغالات بمحيط الموقف ومنع وجود أي عراقيل تعوق حركة المرور والسير أو تعطل سير العمل بالموقف.

الجريدة الرسمية