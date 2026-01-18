نائب محافظ الدقهلية يناقش اللائحة المقترحة للمنطقة الصناعية بجمصة

18 حجم الخط

ترأس الدكتور أحمد العدل نائب محافظ الدقهلية ، اجتماعا لمناقشة اللائحة المقترحة للمنطقة الصناعية بجمصة والجاري اعتمادها من وزارة المالية.

تناول الاجتماع مناقشة بنود الموارد والاستخدامات والفائض المرحل والجهة المرحل إليها نهاية العام، كما تم مناقشة السياسات والقواعد المعمول بها في تخصيص الأراضي الصناعية واقتراح تحديد الأسعار المناسبة للتخصيص، بالإضافة إلى القوانين التي يتم العمل بها في تنفيذ اللائحة، وذلك تمهيدا لاعتمادها من وزارة المالية واصدارها بقرار المحافظ.

كما تمت مناقشة البروتوكول المراد إبرامه مع شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، تمهيدا للتوقيع عليه لاستلام الشركة أعمال الكهرباء بالمرحلة الخامسة، تمهيدا لتشغيلها والعمل على صيانتها.

حضر الاجتماع المستشار رضوان سعيد المستشار القانوني للمحافظة، والمحاسب عصام حجاج استشاري الإدارة العامة للإنتاج والشئون الاقتصادية والاستثمار، والدكتور عمرو عبدالعاطي رئيس مدينة جمصة، وأحمد ماهر رئيس الجهاز التنفيذي للمنطقة الصناعية بجمصة، وأشرف وافي مدير الصناديق والحسابات الخاصة بالمحافظة، ومندوبي مديرية الإسكان والمرافق ومدير عام الحسابات بمدينة جمصة ومدير الإدارة العامة للمجالس واللجان ومدير الاستثمار ومدير البحوث والعقود العضو القانوني للمنطقة ومدير الشئون المالية للمنطقة الصناعية بجمصة.

