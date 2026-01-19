محافظ الدقهلية يتابع أعمال إخلاء موقف سيارات "جديلة"

18 حجم الخط

تابع اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، أعمال إخلاء وتفكيك التندات والمكونات القائمة بموقف سيارات الميكروباص "بجديلة" بمدينة المنصورة، وذلك تمهيدًا للبدء في تنفيذ أعمال التطوير والإنشاء لإقامة موقف حضاري جديد في ذات الموقع، في إطار خطة الدولة للقضاء على المواقف العشوائية ونقلها إلى مواقف منظمة تحقق السيولة المرورية وتخفف التكدس داخل الكتل السكنية.

محافظ الدقهلية يتابع أعمال إخلاء وتفكيك تندات موقف سيارات ميكروباص "جديلة" تمهيدًا للبدء في إنشاء موقف حضاري جديد

وأوضح محافظ الدقهلية أن مشروع موقف جديلة الحضاري يأتي في إطار تطوير منظومة المواقف على مستوى المحافظة، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحقيق الانضباط المروري، ومنع التكدسات بالشوارع الرئيسية المحيطة، خاصة خلال أوقات الذروة.

الموقف الحضاري الجديد سيُقام وفقًا للمعايير والمواصفات

ولفت المحافظ إلى أن الموقف الحضاري الجديد سيُقام وفقًا للمعايير والمواصفات المعتمدة، بما يحقق الانسيابية المرورية ويخفف الضغط عن الشوارع الرئيسية، مضيفًا أن المشروع يراعي توفير كافة الخدمات الأساسية واللازمة، بما يضمن بيئة آمنة ومنظمة للمواطنين، ويعكس المظهر الحضاري للمدينة.

وأشار محافظ الدقهلية إلى أن المحافظة تتابع مراحل التنفيذ منذ بدء الإخلاء وحتى الانتهاء من أعمال الإنشاء، بالتنسيق مع الجهات المختصة لضمان سرعة الإنجاز ودخول المشروع الخدمة في أقرب وقت ممكن، بما يحقق الصالح العام ويلبي احتياجات أبناء مدينة المنصورة والمترددين عليها.

وختم اللواء مرزوق مؤكدًا أن المحافظة مستمرة في تنفيذ خطتها لتطوير المواقف وتحسين منظومة النقل الداخلي، بما يواكب جهود التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة المصرية في مختلف القطاعات.

