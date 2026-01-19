الإثنين 19 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ الدقهلية يتابع أعمال إخلاء موقف سيارات "جديلة"

موقف جديلة. فيتو
موقف جديلة. فيتو
18 حجم الخط

تابع اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، أعمال إخلاء وتفكيك التندات والمكونات القائمة بموقف سيارات الميكروباص "بجديلة" بمدينة المنصورة، وذلك تمهيدًا للبدء في تنفيذ أعمال التطوير والإنشاء لإقامة موقف حضاري جديد في ذات الموقع، في إطار خطة الدولة للقضاء على المواقف العشوائية ونقلها إلى مواقف منظمة تحقق السيولة المرورية وتخفف التكدس داخل الكتل السكنية.

محافظ الدقهلية يتابع أعمال إخلاء وتفكيك تندات موقف سيارات ميكروباص "جديلة" تمهيدًا للبدء في إنشاء موقف حضاري جديد

وأوضح محافظ الدقهلية أن مشروع موقف جديلة الحضاري يأتي في إطار تطوير منظومة المواقف على مستوى المحافظة، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحقيق الانضباط المروري، ومنع التكدسات بالشوارع الرئيسية المحيطة، خاصة خلال أوقات الذروة.

الموقف الحضاري الجديد سيُقام وفقًا للمعايير والمواصفات

ولفت المحافظ إلى أن الموقف الحضاري الجديد سيُقام وفقًا للمعايير والمواصفات المعتمدة، بما يحقق الانسيابية المرورية ويخفف الضغط عن الشوارع الرئيسية، مضيفًا أن المشروع يراعي توفير كافة الخدمات الأساسية واللازمة، بما يضمن بيئة آمنة ومنظمة للمواطنين، ويعكس المظهر الحضاري للمدينة.

وأشار محافظ الدقهلية إلى أن المحافظة تتابع مراحل التنفيذ منذ بدء الإخلاء وحتى الانتهاء من أعمال الإنشاء، بالتنسيق مع الجهات المختصة لضمان سرعة الإنجاز ودخول المشروع الخدمة في أقرب وقت ممكن، بما يحقق الصالح العام ويلبي احتياجات أبناء مدينة المنصورة والمترددين عليها.

وختم اللواء مرزوق مؤكدًا أن المحافظة مستمرة في تنفيذ خطتها لتطوير المواقف وتحسين منظومة النقل الداخلي، بما يواكب جهود التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة المصرية في مختلف القطاعات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أعمال التطوير الإنضباط المرورى الخدمات المقدمة للمواطنين اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية المواقف العشوائيه تحسين مستوى الخدمات سيارات ميكروباص مدينة المنصورة مختلف القطاعات محافظ الدقهلية

مواد متعلقة

فوز "اتفاق السلام بين أذربيجان وأرمينيا" والأفغانية "زرقاء يفتالي" بجائزة زايد للأخوة الإنسانية

السجن 7 سنوات لتشكيل عصابي متهم بقتل عامل دافع عن شقيقته بحلوان

الجيزة والبنك الأهلي يطلقان شراكة لتمويل ودعم المستثمرين بالمناطق الصناعية

عيد ميلاد أنغام، رحلة "صوت مصر" من الأزمات إلى قمة الغناء العربي
ads

الأكثر قراءة

ارتفاع أسعار سبائك الذهب، تعرف على جميع الأوزان بالصاغة اليوم الإثنين

مدبولي: تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر وتكوين مخزون استراتيجي آمن

رئيس الوزراء: توجيهات من الرئيس ببدء تنفيذ مدينة العاصمة الطبية

كشف وعلاج بالمجان لـ827 مريضا في قافلة طبية بقرية الحيبة ببني سويف

تفاصيل قرعة ربع نهائي كأس ملك إسبانيا بعد وداع ريال مدريد

خطوات الاشتراك التأميني لعمال النقل البري والأوراق المطلوبة

أسعار الذهب تشتعل بمنتصف تعاملات اليوم وهذا العيار يسجل 7130 جنيها

معركة فوطة ميندي بمباراة المغرب والسنغال تثير الجدل، والنشطاء: المغاربة ربطوها بالسحر وحاولوا منعها

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر اليوم الإثنين

تعرف على سعر الأرز اليوم الإثنين في الأسواق

بعد إلغاء حجوزات "فوري"، ما هي الطرق البديلة للحصول على تذاكر القطارات؟

سعر الفاكهة اليوم، الفراولة ترتفع 3 جنيهات في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

خطوط أتوبيسات معرض الكتاب 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

وزير الأوقاف الأردني: حضارة الإسلام قامت على العمل وإتقان المهن

مفتي الجمهورية: "الالتزام بالمعايير الأخلاقية" التحدي الحقيقي في عصر الذكاء الاصطناعي

"البحوث الإسلامية" يوضح فضل شهر شعبان واستحباب طاعة الله في وقت الغفلة (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية