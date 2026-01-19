الجامعة العربية ترحب باتفاقية وقف إطلاق النار بين الجيش السوري وقسد

18 حجم الخط

رحبت الأمانة العامة لـ جامعة الدول العربية، باتفاقية وقف إطلاق النار والاندماج الكامل لقوات سوريا الديمقراطية "قسد" ضمن مؤسسات الدولة السورية وهياكلها الإدارية، والتي أعلنت عنها الرئاسة السورية في 18 يناير الجاري، باعتبارها خطوة مهمة علي طريق بناء الدولة السورية الجديدة وتعزيز مؤسساتها وبسط سيادتها على كامل أراضيها، وذلك في إطار من الشراكة الوطنية على نحو ما أكد مرسوم الرئاسة السورية الصادر مؤخرا.

الجامعة العربية تؤكد التزامها بكل ما من شأنه تعزيز سيادة سوريا

وجددت الأمانة العامة للجامعة العربية فى بيان لها اليوم، التزامها بكل ما من شأنه تعزيز سيادة سوريا واستقرارها ووحدة وسلامة أرضيها، والتأكيد على أهمية مواصلة وتكثيف الجهود العربية الرامية إلى دعم سوريا.

مصر ترحب باتفاق وقف إطلاق النار في سوريا

جدير بالذكر أن مصر رحبت بإعلان اتفاق وقف إطلاق النار والاندماج بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية، معربةً عن أملها في أن يُمثل خطوة نحو إطلاق عملية سياسية شاملة تضم كافة المكونات السورية وبما يسهم في الحفاظ على وحدة الدولة السورية، ودعم أمنها واستقرارها، وصون سيادتها وسلامة أراضيها.

وأكدت مصر فى بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم، موقفها الثابت القائم على ضرورة الحفاظ على وحدة سوريا وسلامة أراضيها، ودعم مؤسسات الدولة الوطنية بما يمكنها من القيام بواجباتها ومسؤولياتها في حماية استقرار البلاد وصون حقوق ومقدرات الشعب السوري، بما يسهم في استعادة الأمن والاستقرار وتحسين الأوضاع الإنسانية والمعيشية للشعب السوري الشقيق.

