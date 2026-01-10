الجيش السوري يعلن انتهاء تمشيط حي الشيخ مقصود في حلب بعد اشتباكات بالأسلحة الثقيلة

18 حجم الخط

أعلن الجيش السوري، اليوم السبت، انتهاء عملية تمشيط حي الشيخ مقصود في الجهة الشمالية لمدينة حلب بشكل كامل، بعد اندلاع اشتباكات عنيفة بالأسلحة الثقيلة في الحي الليلة الماضية.

وبحسب تقارير إعلامية، طالب الجيش السوري أهالي حي الشيخ مقصود بالبقاء في منازلهم بسبب اختباء عناصر "قسد" وحزب العمال الكردستاني في الأحياء

وسياسيا، قال المبعوث الأميركي توم براك إنه أكد خلال لقاء مع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي التزام الولايات المتحدة بدعم جهود وقف إطلاق النار في حلب وضمان الانسحاب السلمي لقوات "قسد".

الجيش السوري يدمر مستودع ذخيرة تابعا لـ"قسد"

أمس الجمعة، قالت وزارة الدفاع السورية إنها دمرت مستودع ذخيرة ضخما لتنظيم "قسد"، وتنظيم حزب العمال الكردستاني في الشيخ مقصود، مؤكدة أن الخيار الوحيد المتبقي أمام العناصر المسلحة هو تسليم أنفسهم وسلاحهم فورا لأقرب نقطة عسكرية مقابل ضمان حياتهم وسلامتهم".

نزوح 159 ألف سوري من حلب

كما أعلن الدفاع المدني السوري نزوح نحو 159 ألف شخص من أحياء محافظة حلب، فيما أعلنت محافظة حلب، في بيان الخميس، أنها فتحت ممرين إنسانيين لإجلاء المدنيين من حيي الأشرفية والشيخ مقصود في حلب، وسط تصاعد حدة الاشتباكات في المنطقة.

وتجددت المواجهات بين "قسد" والجيش السوري عقب محادثات عُقدت الأحد الماضي لتنفيذ اتفاق مارس الذي يقضي بدمج "قسد" في مؤسسات الدولة، إلا أن هذه المحادثات لم تسفر عن نتائج عملية لتطبيق الاتفاق.

اتفاق 10 مارس 2025

وينص الاتفاق الذي جرى التوصل إليه في 10 مارس 2025، عقب اجتماع جرى بين الرئيس أحمد الشرع وقائد قوات قيد مظلوم عبدي، على ضمان حقوق جميع السوريين في التمثيل والمشاركة في العملية السياسية وكافة مؤسسات الدولة بناء على الكفاءة بغض النظر عن خلفياتهم الدينية والعرقية.

ويؤكد الاتفاق على أن "المجتمع الكردي مجتمع أصيل في الدولة السورية، وتضمن الدولة السورية حقه في المواطنة وكافة حقوقه الدستورية"، مشددا على ضرورة وقف إطلاق النار على كافة الأراضي السورية.

رفض دعوات التقسيم وخطاب الكراهية

ويشدد اتفاق مارس على دمج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن إدارة الدولة السورية، بما فيها المعابر الحدودية والمطار وحقول النفط والغاز، وضمان عودة كافة المهجرين السوريين إلى بلداتهم وقراهم، وتأمين حمايتهم من الدولة السورية، ودعم الدولة السورية في مكافحتها فلول نظام بشار الأسد، وكافة التهديدات التي تهدد أمنها ووحدتها.

وشدد الجانبان على رفض دعوات التقسيم وخطاب الكراهية ومحاولات بث الفتنة بين كافة مكونات المجتمع السوري.

