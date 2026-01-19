إصابة شخصين في انقلاب دراجة نارية بالواحات البحرية

18 حجم الخط

وقع حادث انقلاب دراجة نارية أعلى الطريق الرئيسي في الواحات البحرية، نتج عنه إصابة شخصين، وتم نقلهما إلى المستشفى عبر الخدمات المرورية وقوات الأمن التي انتقلت لموقع الحادث.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغًا بوقوع حادث مروري ووجود مصابين بدائرة قسم شرطة الواحات البحرية في، وانتقل رجال الإسعاف إلى المكان.

وتبين من خلال الفحص أنه أثناء سير قائد الدراجة نارية وبرفقته آخر، اختلت عجلة القيادة من السائق مما تسبب في انحرافه وانقلابه، ونتج عن الحادث إصابته والمرافق له، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيقات.

إصابة شخصين في تصادم تروسيكل على طريق أسيوط الزراعي بالحوامدية

وعلي جانب آخر، كان قد أصيب شخصان على طريق أسيوط الزراعي بدائرة مركز شرطة الحوامدية، في حادث تصادم تروسيكل بالرصيف، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الحوامدية العام، لتلقي العلاج وتمكنت إدارة مرور الجيزة من إزالة آثار الحادث وانتظمت حركة المرور على جانبي الطريق.

كان مدير أمن الجيزة، قد تلقي إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة تروسيكل بالرصيف، علي طريق أسيوط الزراعي، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وتبين أن السرعة الزائدة تسببت في اختلال عجلة القيادة في يد السائق وفقد السيطرة على السيارة فتصادم مع الرصيف، ما تسبب في إصابة شخصين، وتم نقلهما إلى مستشفى الحوامدية العام، لتلقي العلاج اللازم.

