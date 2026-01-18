إصابة شخصين في تصادم تروسيكل على طريق أسيوط الزراعي بالحوامدية

18 حجم الخط

أصيب شخصان علي طريق أسيوط الزراعي بدائرة مركز شرطة الحوامدية، في حادث تصادم تروسيكل بالرصيف، وتم نقل المصابين إلى مستشفي الحوامدية العام، لتلقي العلاج وتمكنت إدارة مرور الجيزة من إزالة آثار الحادث وانتظمت حركة المرور على جانبي الطريق.

كان مدير أمن الجيزة، قد تلقي إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة تروسيكل بالرصيف، علي طريق أسيوط الزراعي، وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وتبين أن السرعة الزائدة تسببت في اختلال عجلة القيادة في يد السائق وفقد السيطرة على السيارة فتصادم مع الرصيف، ما تسبب في إصابة شخصين، وتم نقلهما الي مستشفي الحوامدية العام، لتلقي العلاج اللازم.

نصائح الإدارة العامة للمرور

وفي هذا الإطار، تقدم الإدارة العامة للمرور، مجموعة من النصائح المهمة لقائدي السيارات لتجنب الحوادث أثناء موجات الطقس السيئ وسقوط الأمطار وتمثلت هذه النصائح في:

السير بسرعات منخفضة، نظرا لنقص معامل الاحتكاك بين الطريق وإطارات السيارة.

التحكم فى عجلة القيادة جيدا لأن سطح الطريق يكون زلقًا.

تشغيل المساحات بصفة مستمرة لضمان وضوح الرؤية.

مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والآخرين بحيث لا تقل 8 أمتار لكل 10 كيلومترات بالسرعة بمعنى إذا كنت تسير بسرعة 60 كيلومترًا يجب أن تكون مسافة الأمان 48 مترًا بينك والسيارة التي أمامك على الأقل.

تفادي الاستخدام المفاجئ والضغط الشديد على الفرامل كي لا تنزلق السيارة يمينًا أو يسارًا.

