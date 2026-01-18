الأحد 18 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

إصابة شخصين في تصادم تروسيكل على طريق أسيوط الزراعي بالحوامدية

تصادم تروسيكل برصيف
تصادم تروسيكل برصيف علي طريق الحوامدية،فيتو
18 حجم الخط

أصيب شخصان علي طريق أسيوط الزراعي بدائرة مركز شرطة الحوامدية، في حادث تصادم تروسيكل  بالرصيف، وتم نقل المصابين إلى مستشفي الحوامدية العام، لتلقي العلاج وتمكنت  إدارة مرور الجيزة  من إزالة آثار الحادث وانتظمت حركة المرور على جانبي الطريق.

كان مدير أمن الجيزة، قد تلقي إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة تروسيكل بالرصيف، علي طريق أسيوط الزراعي، وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وتبين أن السرعة الزائدة تسببت في اختلال عجلة القيادة في يد السائق وفقد السيطرة على السيارة فتصادم مع الرصيف، ما تسبب في  إصابة شخصين، وتم نقلهما الي مستشفي الحوامدية العام، لتلقي العلاج اللازم.
نصائح الإدارة العامة للمرور

وفي هذا الإطار، تقدم الإدارة العامة للمرور، مجموعة من النصائح المهمة لقائدي السيارات لتجنب الحوادث أثناء موجات الطقس السيئ وسقوط الأمطار وتمثلت هذه النصائح في:

السير بسرعات منخفضة، نظرا لنقص معامل الاحتكاك بين الطريق وإطارات السيارة.

التحكم فى عجلة القيادة جيدا لأن سطح الطريق يكون زلقًا.

تشغيل المساحات بصفة مستمرة لضمان وضوح الرؤية.

مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والآخرين بحيث لا تقل 8 أمتار لكل 10 كيلومترات بالسرعة بمعنى إذا كنت تسير بسرعة 60 كيلومترًا يجب أن تكون مسافة الأمان 48 مترًا بينك والسيارة التي أمامك على الأقل.

تفادي الاستخدام المفاجئ والضغط الشديد على الفرامل كي لا تنزلق السيارة يمينًا أو يسارًا.

txt

إصابة 8 أشخاص في حادث تصادم على طريق بنها – شبرا الحر

txt

إصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين أعلى الطريق بالمهندسين

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الحوامدية مستشفي الحوامدية مدير أمن الجيزة
ads

الأكثر قراءة

15 دقيقة سلبية بين السنغال والمغرب في نهائي كأس الأمم الأفريقية

نتيجة مباراة المغرب والسنغال بعد مرور 65 دقيقة (صور)

بث مباشر، حفل نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025

الدوري السعودي، نيوم يتقدم على الهلال 0/1 في الشوط الأول

مواعيد عرض مسلسل بطل العالم

دار الإفتاء: الثلاثاء غرة شهر شعبان لعام 1447 هجريًّا

المغرب والسنغال يبحثان عن هدف التقدم بعد مرور نصف ساعة (صور)

المغرب والسنغال يتعادلان سلبيا في شوط أول مثير (صور)

خدمات

المزيد

طن الألومنيوم يسجل 3,140 آلاف دولار في بورصة لندن للمعادن اليوم الأحد

أسعار الأسمنت في سوق مواد البناء بختام تعاملات اليوم الأحد

أسعار 9 عملات عربية وأجنبية بالمركزي المصرى اليوم الأحد

أسعار العملات العربية والأجنبية في البنك الأهلي بختام تعاملات اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

قبل مواجهة نيجيريا في لقاء تحديد المركز الثالث، مشوار منتخب مصر بأمم أفريقيا 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ملتقى التفسير بالجامع الأزهر يوضح الإعجاز في حديث القرآن الكريم عن "اللبن"

منها قطع الأرحام، أسباب تحرمك من الأجر في شهر شعبان

متى يكون تعدد الزوجات مباحًا شرعًا؟ أزهري يوضح

المزيد
الجريدة الرسمية