حادثان مأساويان في الدقهلية، جثة متحللة داخل ترعة ووفاة شخص إثر حادث سيارة

إسعاف لنقل الجثامين،
إسعاف لنقل الجثامين، فيتو
شهدت محافظة الدقهلية اليوم العثور على جثة متحللة في ترعة المنصورية أمام كفر البرامون مركز المنصورة، ولقيت مسنة مصرعها في حادث تصادم طريق طناح المنصورة أمام عزبه الشناوي.

العثور على جثة متحللة في ترعة المنصورية بالدقهلية 

لقي شخص في العقد الثالث من عمره مصرعه في ترعة المنصورية والعثور عليه جثة متحللة في ترعة المنصورية أمام كفر البرامون مركز المنصورة.

 

تلقت الأجهزة الأمنية في الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بالعثور على جثة متحللة في ترعة المنصورية أمام كفر البرامون مركز المنصورة.
 

انتقلت قوة أمنية وسيارة إسعاف وتبين أن الجثة لشخص يدعي مصطفي المتولي مصطفي 30 سنة جثة متحللة وجرى نقل الجثمان لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي.

 

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض علي النيابة العامة ومباشرة التحقيقات.
 

حادث آخر 
وفي حادث آخر لقيت سيدة مسنة مصرعها في حادث دهس بسيارة ملاكي على طريق طناح المنصورة أمام عزبة الشناوي.
 

تلقت الأجهزة الأمنية بالدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بمصرع سيدة صدمتها سيارة ملاكي على طريق طناح المنصورة أمام عزبة الشناوي.

مصرع مسنة صدمتها سيارة ملاكي 
علي الفور انتقلت قوة أمنية وسيارة إسعاف إلى موقع الحادث وتبين  مصرع “نادرة أحمد إبراهيم البيومي” 55 سنة عزبة الشناوي، جثة هامدة وجرى نقله لمستشفى المنصورة الدولى بعد معاينة الشرطة.

 

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة ومباشرة التحقيقات.

