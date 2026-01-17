إزالة 6 مبانٍ مخالفة من محافظة بورسعيد ضمن الموجة الـ28 (صور)

18 حجم الخط

شهدت منطقة جنوب بورسعيد تنفيذ حملة مكبرة ضمن الموجة ال28 من إزالة التعديات على أراضي وممتلكات الدولة، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على أراضي الدولة والتصدي لكافة أشكال التعديات.

وترصد فيتو خلال هذا التقرير بالصور لحملة إزالة التعديات السالف ذكرها بمحافظة بورسعيد.

تضمنت الحملة إزالة التعديات في مناطق مشروع ناصر، وجمعية قبلي ناصر، ومنطقة كُربة عايد بجنوب بورسعيد

وجاءت الحملة بقيادة أحمد زغلف رئيس حي الجنوب وبمشاركة الأجهزة الأمنية ومديرية الزراعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات، وإزالة المباني المخالفة بالكامل حتى سطح الأرض.

وأكدت الأجهزة التنفيذية استمرار حملات الإزالة بشكل يومي وحازم، وعدم التهاون مع أي محاولات تعدٍ أو بناء مخالف، مع التشديد على اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين

