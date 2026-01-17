امتحان اللغة العربية يرسم البسمة على وجوه طلاب الشهادة الإعدادية بالقليوبية (صور)

18 حجم الخط

عبر طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية بالقليوبية، عن فرحتهم بسهولة امتحان مادة اللغة العربية، الذي أداه الطلاب في ثاني أيام امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية بالقليوبية، حيث كان الامتحان في مستوى الطالب المتوسط ولم يتضمن أي نقاط من خارج المنهج.

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، رصد قيام أحد طلاب الشهادة الإعدادية، بتداول امتحان مادة اللغة العربية بعد بدء أداء الطلاب للامتحان اليوم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الطالب وتحريز الهاتف المحمول.

وأوضحت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، أنه تم رصد حالة للتداول من داخل لجنة مدرسة قرقشندة التابعة لإدارة قها التعليمية، من قبل الطالب محمد صلاح أبو العلا، لجنة 11، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتم تحريز الموبايل.

وأدى طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية بالقليوبية، امتحان مادة اللغة العربية والخط والإملاء، لمدة ساعتين ونصف، ضمن امتحانات الفصل الدراسي الأول، حيث شهدت أعمال دخول الطلاب للجان التفتيش لمنع دخول الهواتف المحمولة لداخل اللجان لمواجهة أعمال الغش وتسريب الامتحانات.

وفي لفتة إنسانية حرص أحمد زكي مدير إدارة بنها التعليمية بمحافظة القليوبية، علي استقبال الطلاب بمدرسة مدحت طلعت الرسمية بتوزيع الشيكولاتة عليهم قبل الدخول للجان لتهدئتهم وطمأنتهم خلال سير الامتحانات.

ويبلغ عدد الطلاب والطالبات 120 ألفًا و440 طالبًا وطالبة يؤدون الامتحانات أمام 440 لجنة عامة تغطي كافة مراكز ومدن المحافظة، حيث تم حشد طاقة إدارية وبشرية ضخمة لتأمين وتنظيم اللجان تضم 13454 ملاحظًا، و1437 مراقبًا، بالإضافة إلى عدد مماثل من الإداريين ورؤساء اللجان، لضمان أعلى مستويات الشفافية والانضباط.

