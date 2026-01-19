جيش الاحتلال يدفع بمئات الجنود ووحدات خاصة إلى منطقة الخليل بالضفة

18 حجم الخط

أفادت القناة 12 العبرية نقلا عن مصادر، بأن جيش الاحتلال يدفع بمئات الجنود ووحدات خاصة إلى منطقة الخليل في إطار عملية عسكرية.

وزعمت القناة 12 العبرية نقلا عن مصادرها أن عملية الجيش في الخليل تستهدف مصادرة كميات كبيرة من السلاح.

قوات الاحتلال تقتحم بلدة بيتونيا في رام الله وسط الضفة الغربية

وفي وقت سابق، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بلدة بيتونيا في قضاء رام الله وسط الضفة الغربية.

قوات الاحتلال تعتقل 50 فلسطينيًّا من الضفة الغربية

فيما أعلن نادي الأسير الفلسطيني في وقت سابق، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت نحو 50 فلسطينيا خلال حملات دهم نفذتها في مناطق متفرقة من الضفة الغربية.

وأوضح النادي أن الاعتقالات، ترافقت مع مداهمات للمنازل وتفتيشها، مشيرًا إلى نقل المعتقلين إلى مراكز احتجاز للتحقيق.

إنشاء 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة

في غضون ذلك، قال بيان أوروبي: ندين موافقة مجلس الأمن الإسرائيلي على إنشاء 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة.

وبحسب «الشرق – بلومبرج»، أضاف البيان الأوروبي: “ندعو إسرائيل إلى التراجع عن قرار إنشاء 19 مستوطنة في الضفة الغربية وكذلك عن توسيع المستوطنات”.

ويضم بيان الدول الغربية الذي دان المستوطنات الإسرائيلية 14 دولة من بينها بريطانيا وفرنسا وألمانيا وبلجيكا وكندا.

المجلس الوزاري المصغر في إسرائيل يصدق على خطة لإنشاء 19 مستوطنة

وكانت القناة 14 العبرية، أفادت في وقت سابق، بأن المجلس الوزاري المصغر في إسرائيل يصدق على خطة لإنشاء 19 مستوطنة في الضفة الغربية.

