الإثنين 19 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

جيش الاحتلال يدفع بمئات الجنود ووحدات خاصة إلى منطقة الخليل بالضفة

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال
18 حجم الخط

أفادت القناة 12 العبرية نقلا عن مصادر، بأن جيش الاحتلال يدفع بمئات الجنود ووحدات خاصة إلى منطقة الخليل في إطار عملية عسكرية.

وزعمت القناة 12 العبرية نقلا عن مصادرها أن عملية الجيش في الخليل تستهدف مصادرة كميات كبيرة من السلاح.

قوات الاحتلال تقتحم بلدة بيتونيا في رام الله وسط الضفة الغربية

وفي وقت سابق، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بلدة بيتونيا في قضاء رام الله وسط الضفة الغربية.

قوات الاحتلال تعتقل 50 فلسطينيًّا من الضفة الغربية

فيما أعلن نادي الأسير الفلسطيني في وقت سابق، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت نحو 50 فلسطينيا خلال حملات دهم نفذتها في مناطق متفرقة من الضفة الغربية.

وأوضح النادي أن الاعتقالات، ترافقت مع مداهمات للمنازل وتفتيشها، مشيرًا إلى نقل المعتقلين إلى مراكز احتجاز للتحقيق.

إنشاء 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة

في غضون ذلك، قال بيان أوروبي: ندين موافقة مجلس الأمن الإسرائيلي على إنشاء 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة.

وبحسب «الشرق – بلومبرج»، أضاف البيان الأوروبي: “ندعو إسرائيل إلى التراجع عن قرار إنشاء 19 مستوطنة في الضفة الغربية وكذلك عن توسيع المستوطنات”.

ويضم بيان الدول الغربية الذي دان المستوطنات الإسرائيلية 14 دولة من بينها بريطانيا وفرنسا وألمانيا وبلجيكا وكندا.

المجلس الوزاري المصغر في إسرائيل يصدق على خطة لإنشاء 19 مستوطنة

وكانت القناة 14 العبرية، أفادت في وقت سابق، بأن المجلس الوزاري المصغر في إسرائيل يصدق على خطة لإنشاء 19 مستوطنة في الضفة الغربية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

جيش الاحتلال الاحتلال منطقة الخليل الخليل الضفة الغربية قوات الاحتلال

مواد متعلقة

قوات الاحتلال تقتحم بلدة بيتونيا في رام الله وسط الضفة الغربية

كاتب إسرائيلي: نتنياهو وراء المذابح التي يرتكبها المستوطنون في الضفة الغربية

خبير قانون دولي يكشف خطة إسرائيل لابتلاع الضفة الغربية بعد إخضاع غزة

الصحة الفلسطينية: شهيد برصاص قوات الاحتلال شمالي الضفة
ads

الأكثر قراءة

ارتفاع طن النترات المخصوص 1401 جنيه، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

أخبار مصر: مواعيد تشغيل مترو الأنفاق في رمضان، انخفاض أسعار اللحوم، هبة السيسي تروي تفاصيل إصابتها بالسرطان، انفراجة اقتصادية

اللتر يتراجع 9 جنيهات، أسعار الزيت اليوم الإثنين في الأسواق

قبل ما تشتري مكمل غذائي، الجيزة تكشف خطرًا يهدد صحة آلاف الرياضيين

حصيلة أهداف كأس أمم أفريقيا 2025 بعد تتويج السنغال باللقب

سعر الفاكهة اليوم، الفراولة ترتفع 3 جنيهات في سوق العبور

تامر حسني يجهز لفيلم ومسلسل جديدين ويوجه رسالة لزياد ظاظا

ترامب يتحدى حلف الناتو: حان الوقت للاستحواذ على جرينلاند

خدمات

المزيد

3 حقوق للعاملة المرضعة وفقا لقانون الطفل، تعرف عليها

اللتر يتراجع 9 جنيهات، أسعار الزيت اليوم الإثنين في الأسواق

سعر السمك اليوم، ارتفاع الجمبري والبلطي والكابوريا في سوق العبور

ارتفاع طن النترات المخصوص 1401 جنيه، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

قبل مواجهة نيجيريا في لقاء تحديد المركز الثالث، مشوار منتخب مصر بأمم أفريقيا 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 19 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 19 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الإثنين 19 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية