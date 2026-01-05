الإثنين 05 يناير 2026
قوات الاحتلال تقتحم بلدة بيتونيا في رام الله وسط الضفة الغربية

قوات الاحتلال
قوات الاحتلال
اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، بلدة بيتونيا في قضاء رام الله وسط الضفة الغربية.

 

قوات الاحتلال تعتقل نحو 50 فلسطينيًّا من الضفة الغربية

فيما أعلن نادي الأسير الفلسطيني الأسبوع الماضي، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت نحو 50 فلسطينيا خلال حملات دهم نفذتها في مناطق متفرقة من الضفة الغربية.

وأوضح النادي أن الاعتقالات جرت خلال الساعات الماضية، وترافقت مع مداهمات للمنازل وتفتيشها، مشيرًا إلى نقل المعتقلين إلى مراكز احتجاز للتحقيق.

 

الأعلى للتخطيط يصدق على بناء 126 وحدة استيطانية شمالي الضفة

وأفادت وسائل إعلام عبرية، الاسبوع الماضي، بأن المجلس الأعلى للتخطيط صدق على بناء 126 وحدة استيطانية في بؤرة صانور شمالي الضفة الغربية.

 

إنشاء 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة

في غضون ذلك، قال بيان أوروبي: ندين موافقة مجلس الأمن الإسرائيلي على إنشاء 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة.

وبحسب «الشرق – بلومبرج»، أضاف البيان الأوروبي: “ندعو إسرائيل إلى التراجع عن قرار إنشاء 19 مستوطنة في الضفة الغربية وكذلك عن توسيع المستوطنات”.

ويضم بيان الدول الغربية الذي دان المستوطنات الإسرائيلية 14 دولة من بينها بريطانيا وفرنسا وألمانيا وبلجيكا وكندا.

 

المجلس الوزاري المصغر في إسرائيل يصدق على خطة لإنشاء 19 مستوطنة

وكانت القناة 14 العبرية، أفادت في وقت سابق، بأن المجلس الوزاري المصغر في إسرائيل يصدق على خطة لإنشاء 19 مستوطنة في الضفة الغربية.

