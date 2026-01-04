الأحد 04 يناير 2026
كاتب إسرائيلي: نتنياهو وراء المذابح التي يرتكبها المستوطنون في الضفة الغربية

رئيس الوزراء الإسرائيلي
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والمتطرف بن غفير
أكد الكاتب الإسرائيلي جدعون ليفي أن الحكومة الإسرائيلية بقيادة بنيامين نتنياهو، المطلوب بالمثول أمام المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة، تتحمل مسؤولية المذابح التي يرتكبها المستوطنون في الضفة الغربية، مشيرا إلى تغاضي الجيش عن حماية الفلسطينيين واستمرار العنف كجزء من سياسة الدولة.

وقال ليفي في مقال نشرته جريدة "هآرتس": الدولة هي التي تقف وراء المذابح، وهي المسئولة عنها، وهي التي تريد استمرارها، لأنها تخدم سياسة حكومتها وتلبي رغبات جمهورها. والمستوطنون جميعا شركاء فيها مشاركة فاعلة، أو سلبية، ومظاهر الشر والسادية التي تتكشف في هذه الاعتداءات، من ضرب مميت للمسنين إلى ذبح الأغنام، ربما تكون غير مريحة لعيون إسرائيلية كثيرة، لكنها جزء من نسيج عنف أوسع كثيرا، ويعيش الجميع معه بسلام.

دهس فلسطيني أثناء الصلاة لا يصدم نتنياهو

ويضيف: هناك أسطورة شعبية شائعة تزعم أن لدينا 70 فتى من بيوت مهدمة هم الذين ينفذون أعمال الشغب في الضفة الغربية، وهي من خيال رئيس وزراء إسرائيل، والذي قال في مقابلة مع "فوكس نيوز": إنهم ليسوا من الضفة الغربية.

ويتابع: دعونا نسأل: من هم المستوطنون الذين تعود أصولهم إلى الضفة الغربية فعلا؟ فهؤلاء جميعا هاجروا إليها خلال العقود الأخيرة، ولا ينتمون إليها، إنهم ضيوف غير مدعوين في أرض غريبة، وأيامهم فيها ستكون قصيرة؛ ومحاولة نتنياهو تصغير حجم الظاهرة ونسبها إلى قلة شاذة هي كذبة مطلقة في بلد لا تصدم فيه عملية دهس فلسطيني فرش سجادة صلاة على جانب الطريق أحدا.

جيش الاحتلال يتغاضى عن مذابح المستوطنين ضد الفلسطينيين

شاهدت بنفسي النتائج القاتمة لعدد كبير من المذابح التي يرتكبها المستوطنون، ورأيت كيف يقف جيش الاحتلال الإسرائيلي موقف الحاضر الغائب، وأحيانا ما يصل جنوده متأخرين؛ وحتى لو وصلوا، فإنهم لا يؤدون واجبهم في حماية الضحايا العزل. ولم يخطر في بال قائد واحد في الجيش تنفيذ ما يفرضه القانون الدولي فيما يتعلق بحماية السكان المدنيين، بحسب ليفي.

ويستطرد: كان في الإمكان القضاء على هذه المذابح خلال أيام قليلة، لكن إسرائيل لا تريد القضاء على الإرهاب اليهودي؛ فالمستوطنون جميعا والإسرائيليون، في معظمهم، سعداء به، ولو في أعماق قلوبهم، لأنه يخدم الهدف الأعلى مملا في "تطهير" الأرض من سكانها الفلسطينيين.

نيران المستوطنين تلتهم الحقول

ويتساءل: هل خرج مستوطنون مسلحون يوما للدفاع عن جيرانهم ضد الإرهاب؟ إنهم يرون النيران تلتهم الحقول، ويسمعون صرخات المواشي التي تذبح في الحظائر، ويرون أشجار الزيتون المقتلعة على جوانب الطرقات، ويسمعون هدير المركبات التي وزعت على المستوطنين لكي ينفّذوا هذه المذابح؛ لماذا يحتاجون إلى هذه المركبات إن لم يكن لدهس الحقول ودهس الشيوخ؟ ومنذ متى تقوم حكومة بتزويد مزارعين بدراجات رباعية مجانا؟

