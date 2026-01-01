خبير: الاحتلال يسعى للسيطرة على الضفة الغربية وضم ما تبقى من الأراضي غير المستوطنة

18 حجم الخط

قال الدكتور أحمد فؤاد أنور، أستاذ الدراسات العبرية بجامعة الإسكندرية والمتخصص في ملف الصراع العربي–الإسرائيلي، إن المصادقة على إنشاء 126 وحدة استيطانية جديدة تكشف أن الجانب الإسرائيلي يسعى للسيطرة على الضفة الغربية، وتجميع الفلسطينيين في مناطق محددة، مع ممارسة التهجير القسري خاصة من المخيمات والأراضي الزراعية.

وأضاف المتخصص في ملف الصراع العربي–الإسرائيلي في تصريح لـ “فيتو" أن هذه الخطوة تأتي في ظل تشتيت الانتباه عن الأحداث الجارية في غزة، مما يعكس سياسة متعمدة لتركيز السيطرة على الأرض الفلسطينية تدريجيًا.

وأكد أن المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار ستبدأ خلال أسبوعين أو ثلاثة على الأكثر، دون ربطها بسلاح حركة حماس أو حتى الجثمان الإسرائيلي المتبقي.

وأشار إلى أن زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى الولايات المتحدة لم تحقق أي نتائج ملموسة، باستثناء زيارة شخصية لابن هارب من التجنيد، وهو ما يعكس محاولة نتنياهو وحكومته المتطرفة بث سمومهم في الضفة الغربية لإحداث نوع من التوازن أمام الرأي العام الإسرائيلي.

ترامب يصف نتنياهو بأنه منقذ إسرائيل

وأكد أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه "منقذ إسرائيل"، مؤكدًا أن كل ما فعله نتنياهو كان يهدف للحفاظ على إسرائيل على قيد الحياة، مع تجاهل أو تقليل دور إدارة بايدن سواء في الدفاع أو الهجوم نيابة عن إسرائيل.

وأضاف أن هذه التصريحات تكشف أن الاستيطان الإسرائيلي ظل يحظى بالأولوية المطلقة لدى الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، دون النظر للتداعيات على الأراضي الفلسطينية.

تقطيع أوصال الضفة الغربية

وتابع الخبير إن المستجد حاليًا يتمثل في أن المجموعة الأكثر تطرفًا هي التي تقود المشهد داخل إسرائيل، وتسعى إلى تضييق الخناق على الفلسطينيين في الضفة الغربية من خلال تقطيع أوصالها ومنع الفلسطينيين من أبسط حقوقهم، وعلى رأسها حرية التنقل للعمل، والحق في الحياة، والحق في الزراعة.

وأكد أن هذه السياسات تهدف إلى اغتيال حل الدولتين ودفع الفلسطينيين إلى هجرة أراضيهم قسرًا، في إطار مخطط ممنهج لتغيير الواقع الديموغرافي على الأرض.

ويذكر أن وسائل إعلام عبرية، أفادت بأن المجلس الأعلى للتخطيط يصدق على بناء 126 وحدة استيطانية في بؤرة صانور شمالي الضفة الغربية.عايزين نعرف المخطط الاسرائيلى من وراء الاستمرار فى بناء المستوطنات وهل هذا يعطي مؤشرا لعدم إتمام المرحلتين الثانية والثالثة من حرب غزة والاستعداد لالتهام الضفة الغربية.

