موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر للكرة الطائرة

الكرة الطائرة، يخوض الفريق الأول للكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي، مواجهة قوية اليوم الإثنين أمام نظيره نادي الزمالك، في نهائي كأس السوبر المصري للموسم الحالي 2025/2026.

موعد مباراة الأهلي والزمالك

وتقام مباراة الأهلي والزمالك على صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر، وتنطلق صافرتها في الـ8 مساء.

ويسبق مباراة الأهلي والزمالك، مواجهة قوية أيضا تجمع بين فريقي بتروحت والاتحاد السكندري.

وتأتي مواعيد مباريات اليوم كالتالي:

بتروجت × الاتحاد السكندري - 6 مساء

الأهلي × الزمالك - 8 مساء

مشوار الأهلي والزمالك

وكانت مباريات الجولة الأولى من كأس السوبر المصري للكرة الطائرة رجال، قد شهدت فوز الأهلي على الاتحاد السكندري بثلاثة أشواط نظيفة، كما فاز الزمالك على بتروجت بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد.

كما شهدت الجولة الثانية من بطولة كأس السوبر المصري، فوز الزمالك على الاتحاد السكندري بنتيجة (3-0)، وفوز الأهلي على بتروجت بنتيجة (3-0) أيضا.

ويشارك في بطولة السوبر المصري للكرة الطائرة 4 فرق، وهم الأهلي، والزمالك، وبتروجت، والاتحاد السكندري.

وتقام منافسات بطولة كأس السوبر المصري للكرة الطائرة رجال، على صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة 6  أكتوبر، بدون حضور الجمهور.

