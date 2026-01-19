الإثنين 19 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الكرة الطائرة، قمة جديدة بين الأهلي والزمالك اليوم في نهائي كأس السوبر

كأس السوبر المصري
كأس السوبر المصري للكرة الطائرة، فيتو
18 حجم الخط

الكرة الطائرة، يخوض الفريق الأول للكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي، مواجهة قوية اليوم الإثنين أمام نظيره نادي الزمالك، في نهائي كأس السوبر المصري للموسم الحالي 2025/2026.

موعد مباراة الأهلي والزمالك

وتقام مباراة الأهلي والزمالك على صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر، وتنطلق صافرتها في الـ8 مساء.

ويسبق مباراة الأهلي والزمالك، مواجهة قوية أيضا تجمع بين فريقي بتروحت والاتحاد السكندري.

وتأتي مواعيد مباريات اليوم كالتالي:

بتروجت × الاتحاد السكندري - 6 مساء

الأهلي × الزمالك - 8 مساء

مشوار الأهلي والزمالك

وكانت مباريات الجولة الأولى من كأس السوبر المصري للكرة الطائرة رجال، قد شهدت فوز الأهلي على الاتحاد السكندري بثلاثة أشواط نظيفة، كما فاز الزمالك على بتروجت بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد.

كما شهدت الجولة الثانية من بطولة كأس السوبر المصري، فوز الزمالك على الاتحاد السكندري بنتيجة (3-0)، وفوز الأهلي على بتروجت بنتيجة (3-0) أيضا.

ويشارك في بطولة السوبر المصري للكرة الطائرة 4 فرق، وهم الأهلي، والزمالك، وبتروجت، والاتحاد السكندري.

وتقام منافسات بطولة كأس السوبر المصري للكرة الطائرة رجال، على صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة 6  أكتوبر، بدون حضور الجمهور.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الكرة الطائرة الأهلي الزمالك كأس السوبر اتحاد الكرة الطائرة

مواد متعلقة

الكرة الطائرة، مواعيد مباريات اليوم في كأس السوبر المصري

الكرة الطائرة، موعد مباراة الأهلي والزمالك في ختام دوري مرتبط السيدات

حسن عابد: وضعنا خطة طموحة للنهوض بمستوى حكام الكرة الطائرة

الأزمة تشتغل، ثنائي منتخب الكرة الطائرة يلجآن للاتحاد الدولي

ads

الأكثر قراءة

ارتفاع طن النترات المخصوص 1401 جنيه، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

أخبار مصر: مواعيد تشغيل مترو الأنفاق في رمضان، انخفاض أسعار اللحوم، هبة السيسي تروي تفاصيل إصابتها بالسرطان، انفراجة اقتصادية

اللتر يتراجع 9 جنيهات، أسعار الزيت اليوم الإثنين في الأسواق

قبل ما تشتري مكمل غذائي، الجيزة تكشف خطرًا يهدد صحة آلاف الرياضيين

حصيلة أهداف كأس أمم أفريقيا 2025 بعد تتويج السنغال باللقب

سعر الفاكهة اليوم، الفراولة ترتفع 3 جنيهات في سوق العبور

تامر حسني يجهز لفيلم ومسلسل جديدين ويوجه رسالة لزياد ظاظا

ترامب يتحدى حلف الناتو: حان الوقت للاستحواذ على جرينلاند

خدمات

المزيد

3 حقوق للعاملة المرضعة وفقا لقانون الطفل، تعرف عليها

اللتر يتراجع 9 جنيهات، أسعار الزيت اليوم الإثنين في الأسواق

سعر السمك اليوم، ارتفاع الجمبري والبلطي والكابوريا في سوق العبور

ارتفاع طن النترات المخصوص 1401 جنيه، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

قبل مواجهة نيجيريا في لقاء تحديد المركز الثالث، مشوار منتخب مصر بأمم أفريقيا 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 19 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 19 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الإثنين 19 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية