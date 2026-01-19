الإثنين 19 يناير 2026
أخبار مصر

5 نصائح من الكهرباء للمستأجرين للحصول على كارت بدل تالف للعدادات

عدادات الكهرباء
عدادات الكهرباء
قدم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، عدة نصائح للمواطنين للحصول على كارت شحن بديل في حالة فقد كارت الشحن الخاص بعدادات الكهرباء مسبوق الدفع أو العدادات الكودية.

خطوات استخراج كارت بدل تالف للعدادات مسبوقة الدفع 

وتضمنت نصائح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك للحصول علي كارت بديل العدادات مسبوقة الدفع والعدادات الكودية للمستأجرين كالتالي:
 

- التوجه لشركة توزيع الكهرباء التابع لها المشترك 
- تقديم صورة من العداد موضح بها رقم العداد 
- تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي والأصل للإطلاع عليها
- تحرير محضر فقد كارت الشحن بقسم الشرطة التابع له بالإضافة إلى صورة من التوكيل والأصل للإطلاع 
- تقديم عقد إيجار موثق عن مدة الإيجار 
وأوضح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك أنه بعد استكمال تلك الإجراءات ودفع قيمة الكارت الجديد طبقًا للرسوم المقررة بالشركة يتم استخراج كارت جديد وتفعيله في نفس اليوم.

وقدمت الشركة القابضة لكهرباء مصر، عدة نصائح للمواطنين عن خطوات نقل ملكية عداد الكهرباء أو التنازل عن العداد أو تغيير المالك، وذلك في حالات بيع وشراء العقارات أو الشقق السكنية أو التنازل عنها للغير.

خطوات التنازل ونقل ملكية عدادات الكهرباء

وأوضحت الشركة أن يتم التنازل عن ملكية عدادات الكهرباء من خلال التنازل عن عقد توريد الطاقة الكهربائية للعين السكنية وفي هذه الحالة يتم توقيع عقد جديد مع المشترك المتنازل إليه.


وأوضحت الشركة أنه يمكن التنازل عن العداد من صاحب العداد لآخر بشرط أن يكون لنفس العين، ويلتزم المشترك المتنازل إليه بتقديم المستندات التالية عند توقيع العقد وهي كالتالي:

مستند حيازة العين (ملكية أو إيجار أو حق انتفاع) موثق بالشهر العقاري أو بقرار من المحكمة.

- توكيل خاص أو عام من المتنازل منه عن العداد بالتعامل مع شركة الكهرباء المعنية في ما يتعلق بالتنازل عن العداد.
- آخر فاتورة كهرباء صادرة للمشترك المتنازل منه.
- ما يفيد سداد المديونية المستحقة على العداد من رصيد أقساط أو تسوية.
- سداد الرسوم المقررة للشركة نظير التنازل.

